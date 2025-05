BTS・JIN、約6カ月ぶりに米人気番組に出演！新曲『Don’t Say You Love Me』披露へ | RBB TODAY

BTSのJINが再びアメリカの人気番組『ザ・トゥナイト・ショー』(NBC)に出演する。

【写真】JIN、女優シン・セギョンと見つめあう

JINは、5月22日(日本時間)に放送される同番組に登場し、5月16日にリリースされる2ndミニアルバム『Echo』のタイトル曲『Don’t Say You Love Me』のステージを披露する予定だ。

『ザ・トゥナイト・ショー』は、5月14日(現地時間)に公式SNSを通じてJINの出演を予告する動画をサプライズ公開した。動画では、司会のジミー・ファロンが携帯電話でJINの新曲『Don’t Say You Love Me』のティーザーを見ながら「ECHO…」とささやく姿が収められている。

(写真=BIGHIT MUSIC)『ザ・トゥナイト・ショー』予告

続いて、2人のユーモアあふれるやり取りがスタジオ全体にエコーのように響き渡り、番組の雰囲気を一層盛り上げた。映像の最後には、JINが「I’LL BE BACK MAY 21ST. SEE YOU SOON(5月21日に戻ってくるよ。またすぐ会おう)」と語り、放送への期待を高めた。

JINは昨年11月、ソロアーティストとして初めて『ザ・トゥナイト・ショー』に出演し、ソロアルバム『Happy』のタイトル曲『Running Wild』のステージを披露した。今回の出演は約6カ月ぶりで、どんな姿を見せてくれるのか注目されている。

また、JINは『ザ・トゥナイト・ショー』への出演を皮切りに、北米での活動を本格化させる予定だ。5月23日にはニューヨークでスペシャルファンイベント「Hi-Seokjin」を開催し、1000人のARMY(BTSファン)と交流する。

なお、JINの2ndミニアルバム『Echo』は、人生のさまざまな瞬間がそれぞれ異なる形の“響き(エコー)”として広がっていく様子を描いたアルバムで、5月16日にリリースされる。

(記事提供=OSEN)

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

■「良心が痛んだのか」JINにキスした日本人女性が出頭

■【写真】JIN、「胸元チラリ」な自撮りSHOT

■【写真】JIN、短パンで地面に寝そべる…いったい何が?