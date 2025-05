ハン・ソヒ、初のファンミツアーで東京・NY・パリなど世界10都市へ！追加開催地にも注目集まる | RBB TODAY

女優のハン・ソヒが、ワールドツアーファンミーティングの開催都市を発表した。

【写真】ハン・ソヒ、首元から腕まで「タトゥーびっしり」

所属事務所の9atoエンターテインメントは5月14日午後、公式SNSを通じて「2025 HAN SOHEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」のツアーマップポスターを公開し、グローバルファンとの本格的な出会いを予告した。

今回のワールドツアーファンミーティングは、7月12日のバンコクを皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリンなど、アジア・アメリカ・ヨーロッパの各都市を巡り、10月26日にソウル・延世(ヨンセ)大学大講堂でフィナーレを迎える予定だ。

(写真提供=OSEN)

ポスターには「AND MORE」の文字が添えられており、まだ未公開の追加開催地が今後発表されることをほのめかし、ファンの期待感をより一層高めている。

(写真提供=9atoエンターテインメント)

公開されたポスターには、ハン・ソヒのシルエットの上に「XOHEE Loved Ones, you are sparkling treasures to me(ソヒの愛する人たち、あなたは私にとって輝く宝物)」という言葉が繰り返し書かれており、目を引く。ファンを“輝く宝物”と表現したこのフレーズには、今回のファンミーティングツアーを通じてハン・ソヒが伝えたい真心が込められている。

ハン・ソヒは、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で女優デビューしてから、『夫婦の世界』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『サウンドトラック #1』など多様な作品を通じて、幅広い演技力と唯一無二の存在感を証明してきた。特にNetflixオリジナル『京城クリーチャー』シーズン2では迫力満点のアクションと繊細な感情演技を同時に見せ、世界的な知名度を高めた。

なお、ハン・ソヒのワールドツアーファンミーティングに関する詳細情報は、今後公式SNSおよびファンコミュニケーションプラットフォーム「Hiand」を通じて公開される予定だ。

(記事提供=OSEN)

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

■【写真】女優ハン・ソヒ、泥酔したまま外で爆睡!?

■【写真】ハン・ソヒ、消したはずの“タトゥー”が復活?

■ハン・ソヒ、タトゥー&喫煙騒動後の“神対応”