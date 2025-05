制服姿が爽やかすぎる！JYP新ボーイズグループ KickFlip、2ndミニALコンセプトフォト公開 | RBB TODAY

JYPエンターテインメント(以下、JYP)の次世代ボーイズグループKickFlipが、新アルバムの団体・ユニットコンセプトフォトを追加公開し、カムバックへの期待をさらに高めている。

KickFlipは5月26日、2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』とタイトル曲『FREEZE』をリリースする。

これに先立ち、JYPはトレーラー映像やプロモーションスケジュール、トラックリストなどのコンテンツを順次公開している。特に、正統派スクールルックでハイティーンムードを演出した第1弾コンセプトフォトに続き、第2弾の個人ティーザーでは180度異なる“やんちゃな魅力”を発揮し、話題を集めている。

5月13日、公式SNSに公開された第2弾の団体・ユニットコンセプトフォトは、ファンの注目を集めた。予測不能な“破天荒な学校生活”を描いた今回のティーザーでは、メンバーが教室内でお菓子を食べたり、野球グローブ、バスケットボール、ボウリングピン、スケートボードなどのスポーツ用品を手にダイナミックなポーズを披露。さらに、机や椅子を倒した状態で7人全員が横になり、自由奔放なエネルギーを発散する姿が映し出されている。

2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』には、メンバーが制作に参加したタイトル曲『FREEZE』をはじめ、『Skip It!』『Before the Sun Explodes』『Electricity』『Complicated!!』『Code Red』『How We KickFlip』まで全7曲が収録されている。KickFlipは、「既存の枠組みを蹴り飛ばし、シーンをひっり返す」という意気込みで、力強いパフォーマンスを見せる予定だ。

勢いに乗るKickFlipは、2025年夏のグローバル音楽フェスにも続々と出演が決定している。7月31日~8月3日(現地時間)、アメリカ・イリノイ州シカゴのグラントパークで開催される世界的音楽フェス「Lollapalooza Chicago」、8月23・24日にタイ・バンコクで行われる都市型フェス「SUMMER SONIC BANGKOK 2025」のステージに登場し、“K-POPスーパールーキー”としての存在感を証明する予定だ。

なお、KickFlipの2ndミニアルバム『Kick Out, Flip Now!』とタイトル曲「FREEZE」は、5月26日18時にリリースされる。

