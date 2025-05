RIIZE、待望のフルアルバム『ODYSSEY』史上最大級のプレミア映像がまもなく公開！ | RBB TODAY

RIIZEが、待望の1stフルアルバムのプレミア公開を目前に控えている。

【写真】「まるで彫刻」ウォンビン、超接近SHOT

RIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』に収録された全10曲を映像化し、約40分のシネマティックフィルムとして鑑賞できる、最大スケールの「RIIZE<ODYSSEY>BRIIZE FIRST PREMIERE」は、5月14日午後8時よりWeverseのRIIZEコミュニティ会員を対象にオンラインで初公開される。

RIIZEを担当するSMエンタテインメントのウィザードプロダクションのキム・ヒョングクとイ・サンミン総括ディレクターは、「RIIZEは現在進行形で“成長と実現”を続けるグループです。彼らの成長の軌跡を詰め込んだ初のフルアルバムは、デビュー後、真のアーティストへと生まれ変わったRIIZEのアイデンティティを見せてくれます。今、RIIZEが気になっている皆さんに、『RIIZE<ODYSSEY>PREMIERE』をお勧めしたいです。独自のジャンルである“エモーショナルポップ”とは何なのか、RIIZEがどんなグループなのかをより明確に感じられるはずです」と伝えた。

(写真=SMエンターテインメント)

さらに、「アルバム企画や音楽制作、映像構成など、完成までには約1年を要しました。社内のスタッフだけでなく、外部7社と協力し監督や出演者を含めて400名を超えるスタッフ陣とともに完成度を高めてきました。練習生時代から新人時代を経て、本物のアーティストとしてRIIZEの“ODYSSEY”が始まる瞬間を、ぜひ多くの方に見届けていただきたいです」と明かし、期待感を高めた。

(写真=SMエンターテインメント)

また、本映像作品『RIIZE<ODYSSEY>PREMIERE』は、オンライン初公開の翌日5月15日から18日まで、韓国・中国・日本・タイの4か国、計27館の映画館でも『THIS IS OUR ODYSSEY ~PREMIERE IN CINEMA~』として上映される予定であり、まさに1stフルアルバムにふさわしい“ワントップ(ONE TOP)スケール”のプロジェクトとなっている。

なお、RIIZEの1stフルアルバム『ODYSSEY』は5月19日午後6時に各種音楽配信サイトで音源公開され、同日よりアルバムCDとしてもリリースされる。

(記事提供=OSEN)

◇RIIZEとは?

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。メンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」(成長する)と「Realize」(実現する)の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビューした。2023年11月、スンハンが無期限活動中断となり、6人で活動することに。2024年10月11日、WIZARDプロダクションがスンハンのグループ活動復帰を発表したが、同月13日にスンハンの脱退が発表された。

■【写真】「急に大人っぽく…」アントン、圧巻の洗練美

■【写真】ショウタロウ、「リアコ製造機」な無防備SHOT

■【写真】水泳選手時代の「あどけないアントン」が再注目