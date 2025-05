DAY6、新曲『Maybe Tomorrow』がチャート1位！10周年を彩る輝かしいカムバックに | RBB TODAY

JYPエンターテインメント所属のバンドDAY6が、新曲『Maybe Tomorrow』で韓国国内の音源チャート1位を獲得した。

5月7日午後6時にリリースされたDAY6の新デジタルシングル『Maybe Tomorrow』の同名タイトル曲は、5月8日午前8時時点で、Melon「ホット100」「リアルタイムチャート」、Bugs「リアルタイムチャート」で1位を獲得した。さらに、収録曲『game over』もチャート入りを果たし、DAY6の圧倒的な音源人気を証明した。

JYPエンターテインメントは、ファンからの熱い声援に応え、新曲『Maybe Tomorrow』のMV撮影現場で撮影された写真を公開した。切なげな雰囲気を漂わせるソンジン、Young K(ヨンケイ)と、可愛らしいポーズをするウォンピルとドウンの対比が視線を釘付けにした。

4人のメンバーは、リリース当日の5月7日にグループ公式YouTubeチャンネルでカウントダウンライブを行い、ファンとともにリリースを祝った。DAY6は「とても大切にしている楽曲で、本当に久しぶりにシングルをリリースすることになりました。『Maybe Tomorrow』は早く世に出したかったし、皆さんに歌ってあげたかった曲です。この曲が少しでも慰めになれば嬉しいですし、皆さんが希望を持って生きていけることを願っています」と新曲への愛情を語った。

タイトル曲『Maybe Tomorrow』は、今日を生きる全ての人へ送るDAY6ならではの希望の賛歌で、未来から借りた希望をささやくような歌詞が静かな波紋のように心に広がっていく。そこに生き生きとしたドラムビートと爽やかなサウンド、力強く感情を揺さぶるボーカルが重なり胸を熱くさせる。

DAY6は新曲の成功に続き、5月9~11日と16~18日の6日間にわたり、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで「DAY6 3RD WORLD TOUR <FOREVER YOUNG>FINALE in SEOUL」を開催する。今回DAY6は、KSPO DOMEを360度ステージとして使用し、これまでにないスケールで公演を披露する。2024年4月に蚕室(チャムシル)室内体育館で開催した360度ステージの単独公演「DAY6 CONCERT『Welcome to the Show』」を皮切りに、9月には仁川のインスパイアアリーナでワールドツアー「FOREVER YOUNG」をスタートさせた。12月には「The Present」と題したスペシャルコンサートで、K-POPバンド史上初の高尺スカイドーム公演を実現した。2025年5月、DAY6は象徴的なKSPO DOMEのステージで、忘れられないデビュー10周年をファンとともに迎える。

