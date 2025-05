洗練されたしなやかボディ…LE SSERAFIM・カズハ、スポーツブランドのグローバルアンバサダーに電撃起用 | RBB TODAY

スポーツブランド「ルルレモン(Lululemon)」が、K-POPガールズグループLE SSERAFIM(ルセラフィム)の日本人メンバー、カズハを新たなグローバルアンバサダーに電撃起用した。

ルルレモンは5月7日、カズハがブランドのグローバルキャンペーン「Live Like You Are Alive(生きていることを感じられるように動こう)」に参加し、今後は製品デザインに関するインサイトの提供やブランドメッセージの強化にも関与していく予定であると発表した。

カズハは、バレエの柔軟性とパフォーマンスのエネルギーを兼ね備えた唯一無二のアーティストであり、ルルレモンが掲げる「意識ある生き方」「自信に満ちた動き」「主体的な自己表現」と一致する人物だという。

(写真提供=ルルレモン)カズハ

カズハは「ルルレモンのアンバサダーとして活動できることをとてもうれしく思う」とし、「ダンスやパフォーマンス、自然の中での散歩など、どんな形であれ“動くこと”は私の人生にとって重要な要素。今回のパートナーシップを通じて、多くの人が自分自身を表現し、生きている実感を持てるよう願っている」と感想を述べた。

バレエ専攻出身のカズハは、現在は世界を舞台に活躍するLE SSERAFIMの中心メンバーとして成長。ステージでは強烈なエネルギーと抑制された優雅さを放ち、今回のコラボレーションを通じて「動くことそのものが人生の本質である」という新たなメッセージを発信する。

(写真提供=ルルレモン)カズハ

ルルレモンは、カズハとのコラボを単なる広告モデルを超える「共同創造(co-creation)」のパートナーシップとして定義しており、彼女自身の哲学と経験をもとに、トレーニングおよびライフスタイルウェアの機能性やデザイン開発にも直接・間接的に参加する予定だ。

ルルレモン・アジア太平洋地域ブランド副社長のネイサン・チャン(Nathan Chang)は、「カズハは自信、力、意識を行動で体現する人物」と述べ、「彼女とのパートナーシップが多くの人々にインスピレーションを与えることを期待している」と語った。

カズハは、F1ワールドチャンピオンのルイス・ハミルトン、ゴルファーのマックス・ホマ、テニススターのフランシス・ティアフォーらと共に、ルルレモンのグローバルアンバサダーとして活動する。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

