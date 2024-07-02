2024年上半期のCM起用社数ランキング、3位は芦田愛菜、2位は賀来賢人、1位は？ | RBB TODAY

ニホンモニターが2日、今年1月から6月のCM出稿状況を基にした「2024上半期タレントCM起用社数ランキング」を発表した。 上半期は、昨年の年間王者・川口春奈が、起用社数21社をキープしたまま折り返しており、1人独走状態となっている。続く賀来賢人は昨年の12社から15社へと増加。上位陣で唯一の男性となった。さらに、14社で上位常連の芦田愛菜、11社で今田美桜、橋本環奈、広瀬すず、吉岡里帆とフレッシュな女優陣が続いている。 そして、今回躍進したのは、23歳の俳優・高橋文哉。昨年の年間3社から6社に増加した。新しい学校のリーダーズ、アバンギャルディ、NewJeansら、3組の女性グループの躍進にも注目が集まる。■2024上半期タレントCM起用社数ランキング・21社 川口春奈味の素／アトラス／イーベイ・ジャパン／カルビー／ＫＩＹＯラーニング／熊谷組／Ｃｌｕｅ／サントリー／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／ＴＩＳ／日本製鉄／日本電気／ニデック／はま寿司／三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／森永乳業／ユニバーサルミュージック／ライオン／ＬＩＦＵＬＬ／ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ・15社 賀来 賢人味の素／味の素冷凍食品／アップル／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キリンビール／コスモ石油／Ｊ－オイルミルズ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／日本生命保険／明治／Ｕｂｉｅ／レバテック／レバレジーズ・14社 芦田 愛菜味の素／エイチ・アイ・エス／ＳＢＩ損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーＪＳＡＴ／スズキ／日本赤十字社／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ワイモバイル（ソフトバンク）・11社 今田美桜ＡＯＫＩ／ＳＣＳＫ／キリンビール／グロップ／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／ライオン／楽天モバイル橋本環奈青山商事／アサヒビール／ウエニ貿易／ＮＩコンサルティング／花王／住宅情報館／スズキ／タイミー／ハウス食品／ＢｏｏｋＬｉｖｅ／ロート製薬広瀬すず味の素冷凍食品／ＡＧＣ／ＦＰパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本航空／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産吉岡里帆アサヒビール／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ＺＯＺＯ／ＤＩＣ／ディー・アップ／都市再生機構／ニベア花王／日本コカ・コーラ／日立ジョンソンコントロールズ空調／メガネトップ／横浜ゴム・9社 綾瀬はるかアリナミン製薬／江崎グリコ／ＮＴＴドコモ／キッコーマン／日本コカ・コーラ／日本生命保険／Ｐ＆Ｇ／フジパン／ユニクロ斎藤工ＩＧ証券／興和／日本製鋼所／バンダイ／ヒノキヤグループ／富国生命保険／富士電機／マルコ／リクルート杉咲花サントリー食品インターナショナル／敷島製パン／ソフトバンク／東ソー／日本経済新聞社／農林中央金庫／ファンケル／リクルート／ロッテ奈緒ＮＴＴドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／サントリー／東洋水産／ポケモン／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア長澤まさみアサヒ飲料／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン永野芽郁味の素／クラシエ／サンスター／サントリー食品インターナショナル／ジェーシービー／Ｐ＆Ｇプレステージ／ＨＯＹＡ／三菱重工業／モスバーガー浜辺美波ＮＴＴドコモ／花王／全国共済農業協同組合連合会／日本コカ・コーラ／日本ピザハット／東日本旅客鉄道／メニコン／リクルートスタッフィング／ロッテ横浜流星アサヒ飲料／イオンフィナンシャルサービス／湖池屋／第一三共ヘルスケア／日鉄興和不動産／ハイセンスジャパン／富士フイルム／マルハニチロ食品／ライオン・8社 上戸彩ＡＯＫＩ／大阪ガス／カルビー／ソーダストリーム／ソフトバンク／トリドール／明治／ライオン大泉洋（ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ）アマゾンジャパン／サントリー／ダスキン／ＴＯＰＰＡＮホールディングス／日本ハム／Ｐ＆Ｇ／ヤクルト本社／ヤマサ醤油小栗旬味の素冷凍食品／花王／サントリー／大正製薬／ＴＶＳ ＲＥＧＺＡ／パーソルキャリア／バンダイ／三井住友カード上白石萌音キッコーマン／公文教育研究会／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一三共ヘルスケア／日本赤十字社／不二家小芝風花井田ラボラトリーズ／厚生労働省／シーシーアイ／田辺三菱製薬／日清オイリオグループ／日本コカ・コーラ／三井住友カード／山崎製パン鈴木亮平 アリナミン製薬／Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ／キリンビバレッジ／スターツピタットハウス／東海旅客鉄道／ニチレイ／Ｐ＆Ｇ／三菱電機高橋一生キリンビール／クラシエ／ジョンソン・エンド・ジョンソン／東京ガス／東京シティ競馬／パーク２４／マルハニチロ食品／リクルート田中みな実エアウィーヴ／花王／カネボウ化粧品／カルビー／ＫＤＤＩ／サントリー／ニベア花王／パナソニック玉木宏池田模範堂／江崎グリコ／エランコジャパン／花王／Ｇｅｅｋｌｙ／東京日商エステム／日本マクドナルド／ホーユー永尾柚乃湖池屋／クラシエ／ＫＯＭＥＲＩ／Ｐ＆Ｇ／ベネフィット・ワン／明治／ＬＩＦＵＬＬ／理研ビタミン中条あやみインディード／エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ／カネボウ化粧品／キリンビール／キリンビバレッジ／西日本旅客鉄道／三井住友カード／リクルートなかやまきんに君青山商事／花王／カカクコム／健康保険組合連合会／ＪＲＡシステムサービス／ディースリー・パブリッシャー／日清食品／ニッスイ山田裕貴壱番屋／エクシング／ＭＴＧ／興和／サッポロビール／大東建託／桃屋／ＬＩＮＥ吉沢亮アイリスオーヤマ／アサヒビール／アフラック生命保険／ソフトバンク／ナイアンティック／マイナビ／ユニバーサルミュージック／ロッテ吉高由里子アダストリア／サントリー／ＪＣＯＭ／東海旅客鉄道／日清食品／久光製薬／三井住友カード／三井住友銀行・7社 有村架純伊藤園／花王／ＫＤＤＩ／第一三共ヘルスケア／東芝／日産自動車／はごろもフーズ池田エライザＩＧ証券／アサヒグループ食品／エイブル／資生堂／セイコーウオッチ／ペルノ・リカール・ジャパン／ユニ・チャーム石原さとみウェルスナビ／ＮＴＴドコモ／花王／すき家／第一三共ヘルスケア／三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪニコスＩＫＫＯエアトリ／塩水港精糖／エンパワー／キューサイ／ネオファースト生命保険／Ｐ＆Ｇ／ヤクルト本社大谷翔平ＥＣＣ／興和／コーセー／セイコーウオッチ／ディップ／西川／ニューバランスジャパン北村匠海（ＤＩＳＨ//）アサヒビール／Ｃｙｇａｍｅｓ／ニコン／ネスレ日本／パーソルキャリア／三井住友カード／三井住友銀行小池栄子味の素／アフラック生命保険／グラクソ・スミスクライン／本田技研工業／ユニ・チャーム／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）指原莉乃ＮＴＴドコモ／花王／カッパ・クリエイト／小林製薬／日本コカ・コーラ／ハウスメイトパートナーズ／ユーキャン菅田将暉アサヒ飲料／花王／ＫＤＤＩ／ミスタードーナツ／森永乳業／ヤマト運輸／ユー・エス・ジェイ生見愛瑠アイカ工業／オリヒロ／日本住宅ローン／日本メディアシステム／バンダイ／メルカリ／ＬＩＮＥ広瀬アリスキリンビール／国際協力機構／戸田建設／日清食品／久光製薬／ヤマザキビスケット／ライオン堀田真由アイリスオーヤマ／江崎グリコ／サッポロビール／西武鉄道／ニッポンレンタカー／ニベア花王／日立ビルシステム松岡修造生和コーポレーション／宝酒造／Ｐ＆Ｇ／富士薬品／プリントパック／雪印メグミルク／ユニ・チャーム松坂桃李花王／霧島酒造／大和ハウス工業／中外製薬／ハウス食品／ヤクルト本社／リクルート