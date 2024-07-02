2024年上半期のCM起用社数ランキング、3位は芦田愛菜、2位は賀来賢人、1位は？ | RBB TODAY

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2024年上半期のCM起用社数ランキング、3位は芦田愛菜、2位は賀来賢人、1位は？

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芦田愛菜【写真：竹内みちまろ】
  • 芦田愛菜【写真：竹内みちまろ】
  • 賀来賢人【撮影：浜瀬将樹】
  • 2024年上半期のCM起用社数ランキング、3位は芦田愛菜、2位は賀来賢人、1位は？
　ニホンモニターが2日、今年1月から6月のCM出稿状況を基にした「2024上半期タレントCM起用社数ランキング」を発表した。

　上半期は、昨年の年間王者・川口春奈が、起用社数21社をキープしたまま折り返しており、1人独走状態となっている。続く賀来賢人は昨年の12社から15社へと増加。上位陣で唯一の男性となった。さらに、14社で上位常連の芦田愛菜、11社で今田美桜、橋本環奈、広瀬すず、吉岡里帆とフレッシュな女優陣が続いている。

　そして、今回躍進したのは、23歳の俳優・高橋文哉。昨年の年間3社から6社に増加した。新しい学校のリーダーズ、アバンギャルディ、NewJeansら、3組の女性グループの躍進にも注目が集まる。

■2024上半期タレントCM起用社数ランキング
・21社　川口春奈
味の素／アトラス／イーベイ・ジャパン／カルビー／ＫＩＹＯラーニング／熊谷組／Ｃｌｕｅ／サントリー／ジェーシービー／シオノギヘルスケア／ＴＩＳ／日本製鉄／日本電気／ニデック／はま寿司／三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券／森永乳業／ユニバーサルミュージック／ライオン／ＬＩＦＵＬＬ／ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

・15社　賀来　賢人
味の素／味の素冷凍食品／アップル／エスエス製薬／花王／亀田製菓／キリンビール／コスモ石油／Ｊ－オイルミルズ／日本ケンタッキー・フライド・チキン／日本生命保険／明治／Ｕｂｉｅ／レバテック／レバレジーズ

・14社　芦田　愛菜
味の素／エイチ・アイ・エス／ＳＢＩ損害保険／オフテクス／サトウ食品／サントリー食品インターナショナル／シオノギヘルスケア／小学館／スカパーＪＳＡＴ／スズキ／日本赤十字社／日立グローバルライフソリューションズ／山崎製パン／ワイモバイル（ソフトバンク）

・11社　今田美桜
ＡＯＫＩ／ＳＣＳＫ／キリンビール／グロップ／コーセーコスメポート／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一生命保険／電気事業連合会／ニチレイ／ライオン／楽天モバイル

橋本環奈
青山商事／アサヒビール／ウエニ貿易／ＮＩコンサルティング／花王／住宅情報館／スズキ／タイミー／ハウス食品／ＢｏｏｋＬｉｖｅ／ロート製薬

広瀬すず
味の素冷凍食品／ＡＧＣ／ＦＰパートナー／サントリー／資生堂／スズキ／千寿製薬／日本航空／日本マクドナルド／富士フイルム／三井不動産

吉岡里帆
アサヒビール／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／ＺＯＺＯ／ＤＩＣ／ディー・アップ／都市再生機構／ニベア花王／日本コカ・コーラ／日立ジョンソンコントロールズ空調／メガネトップ／横浜ゴム

・9社　綾瀬はるか
アリナミン製薬／江崎グリコ／ＮＴＴドコモ／キッコーマン／日本コカ・コーラ／日本生命保険／Ｐ＆Ｇ／フジパン／ユニクロ

斎藤工
ＩＧ証券／興和／日本製鋼所／バンダイ／ヒノキヤグループ／富国生命保険／富士電機／マルコ／リクルート

杉咲花
サントリー食品インターナショナル／敷島製パン／ソフトバンク／東ソー／日本経済新聞社／農林中央金庫／ファンケル／リクルート／ロッテ

奈緒
ＮＴＴドコモ／クラシエ／神戸製鋼所／サントリー／東洋水産／ポケモン／三井ダイレクト損害保険／レバレジーズ／レバレジーズメディカルケア

長澤まさみ
アサヒ飲料／クボタ／資生堂／住友林業／大日本除虫菊／日本中央競馬会／ビーワイディージャパン／東日本電信電話／ライオン

永野芽郁
味の素／クラシエ／サンスター／サントリー食品インターナショナル／ジェーシービー／Ｐ＆Ｇプレステージ／ＨＯＹＡ／三菱重工業／モスバーガー

浜辺美波
ＮＴＴドコモ／花王／全国共済農業協同組合連合会／日本コカ・コーラ／日本ピザハット／東日本旅客鉄道／メニコン／リクルートスタッフィング／ロッテ

横浜流星
アサヒ飲料／イオンフィナンシャルサービス／湖池屋／第一三共ヘルスケア／日鉄興和不動産／ハイセンスジャパン／富士フイルム／マルハニチロ食品／ライオン

・8社　上戸彩
ＡＯＫＩ／大阪ガス／カルビー／ソーダストリーム／ソフトバンク／トリドール／明治／ライオン

大泉洋（ＴＥＡＭ ＮＡＣＳ）
アマゾンジャパン／サントリー／ダスキン／ＴＯＰＰＡＮホールディングス／日本ハム／Ｐ＆Ｇ／ヤクルト本社／ヤマサ醤油

小栗旬
味の素冷凍食品／花王／サントリー／大正製薬／ＴＶＳ ＲＥＧＺＡ／パーソルキャリア／バンダイ／三井住友カード

上白石萌音
キッコーマン／公文教育研究会／サントリー／サントリー食品インターナショナル／全国都道府県及び20指定都市（みずほ銀行）／第一三共ヘルスケア／日本赤十字社／不二家

小芝風花
井田ラボラトリーズ／厚生労働省／シーシーアイ／田辺三菱製薬／日清オイリオグループ／日本コカ・コーラ／三井住友カード／山崎製パン

鈴木亮平
アリナミン製薬／Ｕｂｅｒ Ｊａｐａｎ／キリンビバレッジ／スターツピタットハウス／東海旅客鉄道／ニチレイ／Ｐ＆Ｇ／三菱電機

高橋一生
キリンビール／クラシエ／ジョンソン・エンド・ジョンソン／東京ガス／東京シティ競馬／パーク２４／マルハニチロ食品／リクルート

田中みな実
エアウィーヴ／花王／カネボウ化粧品／カルビー／ＫＤＤＩ／サントリー／ニベア花王／パナソニック

玉木宏
池田模範堂／江崎グリコ／エランコジャパン／花王／Ｇｅｅｋｌｙ／東京日商エステム／日本マクドナルド／ホーユー

永尾柚乃
湖池屋／クラシエ／ＫＯＭＥＲＩ／Ｐ＆Ｇ／ベネフィット・ワン／明治／ＬＩＦＵＬＬ／理研ビタミン

中条あやみ
インディード／エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ／カネボウ化粧品／キリンビール／キリンビバレッジ／西日本旅客鉄道／三井住友カード／リクルート

なかやまきんに君
青山商事／花王／カカクコム／健康保険組合連合会／ＪＲＡシステムサービス／ディースリー・パブリッシャー／日清食品／ニッスイ

山田裕貴
壱番屋／エクシング／ＭＴＧ／興和／サッポロビール／大東建託／桃屋／ＬＩＮＥ

吉沢亮
アイリスオーヤマ／アサヒビール／アフラック生命保険／ソフトバンク／ナイアンティック／マイナビ／ユニバーサルミュージック／ロッテ

吉高由里子
アダストリア／サントリー／ＪＣＯＭ／東海旅客鉄道／日清食品／久光製薬／三井住友カード／三井住友銀行

・7社　有村架純
伊藤園／花王／ＫＤＤＩ／第一三共ヘルスケア／東芝／日産自動車／はごろもフーズ

池田エライザ
ＩＧ証券／アサヒグループ食品／エイブル／資生堂／セイコーウオッチ／ペルノ・リカール・ジャパン／ユニ・チャーム

石原さとみ
ウェルスナビ／ＮＴＴドコモ／花王／すき家／第一三共ヘルスケア／三菱ＵＦＪ銀行／三菱ＵＦＪニコス

ＩＫＫＯ
エアトリ／塩水港精糖／エンパワー／キューサイ／ネオファースト生命保険／Ｐ＆Ｇ／ヤクルト本社

大谷翔平
ＥＣＣ／興和／コーセー／セイコーウオッチ／ディップ／西川／ニューバランスジャパン

北村匠海（ＤＩＳＨ//）
アサヒビール／Ｃｙｇａｍｅｓ／ニコン／ネスレ日本／パーソルキャリア／三井住友カード／三井住友銀行

小池栄子
味の素／アフラック生命保険／グラクソ・スミスクライン／本田技研工業／ユニ・チャーム／ライオン／ワイモバイル（ソフトバンク）

指原莉乃
ＮＴＴドコモ／花王／カッパ・クリエイト／小林製薬／日本コカ・コーラ／ハウスメイトパートナーズ／ユーキャン

菅田将暉
アサヒ飲料／花王／ＫＤＤＩ／ミスタードーナツ／森永乳業／ヤマト運輸／ユー・エス・ジェイ

生見愛瑠
アイカ工業／オリヒロ／日本住宅ローン／日本メディアシステム／バンダイ／メルカリ／ＬＩＮＥ

広瀬アリス
キリンビール／国際協力機構／戸田建設／日清食品／久光製薬／ヤマザキビスケット／ライオン

堀田真由
アイリスオーヤマ／江崎グリコ／サッポロビール／西武鉄道／ニッポンレンタカー／ニベア花王／日立ビルシステム

松岡修造
生和コーポレーション／宝酒造／Ｐ＆Ｇ／富士薬品／プリントパック／雪印メグミルク／ユニ・チャーム

松坂桃李
花王／霧島酒造／大和ハウス工業／中外製薬／ハウス食品／ヤクルト本社／リクルート
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