「アジアのベスト50レストラン」51～100位が発表に！ | RBB TODAY

アジアのベスト50レストラン評議委員会は、サンペレグリノ＆アクアパンナが冠スポンサーを務める「アジアのベスト50レストラン」の51～100位を本日発表した。同ランキングは、318名の食の専門家たちの投票によって決定されたものだが、シンガポールと東京からはそれぞれ8軒がランクインし、注目を集めた。
また、新たにリスト入りした12軒のレストランの中には、ソウル、東京、シンガポールからの新星も。American Express One To Watch Awardを受賞した北京のLamdreや、バンコクのHaoma、香港のHoward’s Gourmetなどがあり、これらのレストランは、それぞれの地域で革新的な料理を提供し、アジアの食文化に新たな息吹を吹き込んでいると評価された。
3月26日には、アジアのベスト50レストランの上位50位までのリストが、韓国ソウルで開催される授賞式で発表される。コンテンツディレクターのウィリアム・ドリュー氏は、「アジア地区内で成長し続ける卓越した美食界の才能に光を当てることが、私たちのコミットメントです」とコメントすている。
「アジアのベスト50レストラン」2024年度の51～100位リスト
（順位、レストラン名、国名・都市名）
51 L'effervescence（レフェルベソンス）東京
52 Xin Rong Ji （新栄記）香港
53 Jaan by Kirk Westaway （ジャーン・バイ・カーク・ウエスタウェイ）シンガポール
54 Ms. Maria & Mr. Singh （ミス・マリア&ミスター・シン）バンコク
55 Ta Vie （旅）香港
56 Dewakan （デワカン）クアラルンプール
57 Zén （ゼン）シンガポール
58 Crony (クローニー) 東京
59 Jade Dragon （譽瓏軒）マカオ
60 Sushi Saito (鮨 さいとう) 東京
61Americano （アメリカーノ）ムンバイ
62Eatanic Garden（イータニック・ガーデン）ソウル
63 Blue by Alain Ducasse （ブルー・バイ・アラン・デュカス）バンコク
64 Born & Bred （ボーン・アンド・ブレッド）ソウル
65 Solbam （ソルバム）ソウル
66 Sugita (日本橋蛎殻町 すぎた)東京
67 L'évo （レヴォ）富山
68 VEA 香港
69 Maz （マス）東京
70 The Bombay Canteen （ザ・ボンベイ・カンティーン）ムンバイ
71 Estro （エストロ）香港
72 Thevar （テヴァー）シンガポール
73 Nae:Um （ナエウン）シンガポール
74 Peach Blossoms （ピーチ・ブロッサムズ）シンガポール
75 Summer Pavilion （サマー・パビリオン）シンガポール
76 Myoujaku (明寂) 東京
77 Ministry of Crab （ミニストリー・オブ・クラブ）コロンボ
78 Xin Rong Ji (Nanyang Road)（新栄記 （南阳路) 上海
79 Comorin （コモリン）グルグラム
80 Hommage(オマージュ) 東京
81 Mustard Seed （マスタード・シード）シンガポール
82 Cloudstreet （クラウドストリート）シンガポール
83 Esquisse(エスキス)東京
84 Metiz （メティス）マニラ
85 Refer （レファー）北京
86 Ensue （エンスー）深圳
87 Dum Pukht（ダム・プクト）ニューデリー
88 Godenya （ごでんや）香港
89 Kwonsooksoo （クォンスクス）ソウル
90 Haoma （ハオマ）バンコク
91 Alla Prima （アラ・プリマ）ソウル
92 Wana Yook （ワナ・ユック）バンコク
93 Côte by Mauro Colagreco （コーテ・バイ・マウロ・コラグレコ）バンコク
94 Gaa （ガー）バンコク
95 Raan Jay Fai （ラーン・ジェイ・ファイ）バンコク
96 Ultraviolet by Paul Pairet （ウルトラバイオレット・バイ・ポール・パイレット）上海
97 Lamdre （ラムドレ）北京
98 Ekaa （エカア）ムンバイ
99 Fu1015 （福1015）上海
100 Howard's Gourmet （好酒好蔡）香港