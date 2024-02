「攻殻機動隊 S.A.C」“笑い男事件”がついに現実に…！総集編OVAの無料配信ほかコラボ企画がスタート | RBB TODAY

TVアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』は放送20年を経て、物語の中核をなす出来事“笑い男事件”の作品設定上の発生時期である2024年2月を、ついに現実世界が迎えた。このたび、その発生日とされる2024年2月1日より、“笑い男事件”が現実に同時多発的に発生するWEB&SNS&マーチャンダイジング連動コラボレーション企画として「The Laughing Man Incident 0th Anniversary : February 2024」が開始された。

『攻殻機動隊』は、脳を外部と直接つなぐ「電脳化」技術や「義体化」と呼ばれる肉体をサイボーグ化する技術が普及した日本を舞台に、犯罪を察知し被害を最小限に抑える内務省直属の攻性公安警察組織「公安9課」、通称「攻殻機動隊」の活躍を描く作品だ。

“笑い男事件”とは、2002年4月に放送が開始されたTVアニメ『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』の中核をなす出来事で、2024年におきた”セラノ・ゲノミクス社”社長アーネスト・瀬良野氏の誘拐に端を発する、マイクロマシン製造メーカー、医療機器メーカーなどが脅迫を受けた企業テロ事件の通称である。この事件についてわかっていることは、“笑い男”が特A級のハッカーであることだけ、というエピソードだ。

この“笑い男事件”を中心に、新作カットや新規アフレコを追加した総集編OVA作品として、2005年には『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』も制作された。

このたび開始された「The Laughing Man Incident 0th Anniversary : February 2024」では、WEB上での“笑い男”によるハッキング展開、各種SNS企画の実施、笑い男事件の拡散を模倣する各種マーチャンダイジング展開などが、同時多発的に発生していく。それら事象を追いかける特設ポータルサイトも、期間限定で開設された。さらに、本コラボレーション企画のロゴも新たに制作されている。

なお、本日2月1日より3日間限定で、YouTube「EMOTION Label Channel」および「フル☆アニメTV」では、総集編OVA『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』本編が配信中だ。

さらに、作中で“笑い男”がTV生中継現場に姿を現した日付である2月3日には、東京のヒューマントラストシネマ渋谷にて上映とトークショーによる特別イベントも開催される。なお、このイベントは既にチケットが完売している。

“笑い男事件”が現実に同時多発的に発生するWEB&SNS&マーチャンダイジング連動コラボレーション企画は「The Laughing Man Incident 0th Anniversary : February 2024」は、2月29日まで展開予定。『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』が予見した未来と現実がついに融和する、この“事件”をぜひリアルタイムで体験してみたい。

■企画名称:The Laughing Man Incident 0th Anniversary : February 2024

■企画展開期間:2024年2月1日(木)~2月29日(木)予定※各企画により展開時期は異なります。

■企画内容:

(1)「笑い男」ロゴ限定ver.無料配布

(2)『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』YouTube本編限定配信

(3) 『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』上映&トークショー開催

(4)「攻殻機動隊」各公式、講談社、ヤングマガジン、Production I.G 各webサイトハッキング展開

(5)『攻殻機動隊』公式X(@gitssac2045)にてフォロー&リポスト企画実施

(6)「笑い男」ロゴ創作犯コンテスト実施

(7)NFTプロジェクト:100問謎解きゲーム開始

(8)マンガ「攻殻機動隊」シリーズ、無料話大解放

(9)「笑い男」アキバをジャック!POP UP STORE開催

(10)公式プレゼント(オリジナルロゴ入りTシャツ)企画

(11)アパレルブランド「RAGEBLUE」から「笑い男」コラボコレクション発売

(12)『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX The Laughing Man』版画展示販売会

(13)『攻殻機動隊 S.A.C.』×アパレルブランド「Subciety」特別コラボアイテム発売

(14)数量限定!『ANGEL CHAMPAGNE』からコラボシャンパン発売

※その他企画も順次追加予定

※実施期間など詳細は特設ポータルサイトをご覧ください