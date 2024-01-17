「ミスマガジン2023」グランプリ・今森茉耶ほか6名がTikTokライブ！ | RBB TODAY

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「ミスマガジン2023」グランプリ・今森茉耶ほか6名がTikTokライブ！

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「ミスマガジン2023」グランプリ・今森茉耶ほか6名がTikTokライブ！
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「ミスマガジン2023」グランプリは宮﨑出身17歳・今森茉耶
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「ミスマガジン2023 グランプリ発表イベント」が29日、都内で開催。宮崎県出身の17歳・今森茉耶さんがグランプリを受賞した。
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　「ミスマガジン2024 エントリー〆切直前！スペシャルTikTok LIVE」が、18日19時30分からミスマガジン公式TikTokにて実施される。

　2023年12月4日からスタートした「ミスマガジン2024」のエントリー。同LIVE配信では「ミスマガジン2023」グランプリの今森茉耶の他、松田実桜、西尾希美、一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃、吉井しえるの6名の受賞者が参加する。

　ミスマガジンやオーディションに参加した当時を振り返りながら、赤裸々なエピソードを語る。また、視聴者からの質問に「ミスマガジン2023」メンバーが回答するコンテンツも用意されている。


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