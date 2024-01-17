「ミスマガジン2023」グランプリ・今森茉耶ほか6名がTikTokライブ！ | RBB TODAY

「ミスマガジン2023」グランプリは宮﨑出身17歳・今森茉耶「ミスマガジン2023 グランプリ発表イベント」が29日、都内で開催。宮崎県出身の17歳・今森茉耶さんがグランプリを受賞した。記事をチェックする ≫ 「ミスマガジン2024 エントリー〆切直前！スペシャルTikTok LIVE」が、18日19時30分からミスマガジン公式TikTokにて実施される。 2023年12月4日からスタートした「ミスマガジン2024」のエントリー。同LIVE配信では「ミスマガジン2023」グランプリの今森茉耶の他、松田実桜、西尾希美、一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃、吉井しえるの6名の受賞者が参加する。 ミスマガジンやオーディションに参加した当時を振り返りながら、赤裸々なエピソードを語る。また、視聴者からの質問に「ミスマガジン2023」メンバーが回答するコンテンツも用意されている。吉井しえる 【増量版全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３ソログラビアＳＰ！６ ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon加藤綾乃 【増量版全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３ソログラビアＳＰ！５ ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon一ノ瀬瑠菜 【増量版全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３ソログラビアＳＰ！４ ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon西尾希美 【増量版 全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３×芸術 ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon松田実桜 【増量版全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３ソログラビアＳＰ！２ ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon今森茉耶 【増量版全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３ソログラビアＳＰ！１ ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon今森茉耶 【増量版 全５０Ｐ】ミスマガのアソビバ！ ミスマガジン２０２３×芸術 ヤンマガデジタル写真集￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon【デジタル限定】今森茉耶写真集「宮崎のイツザイ」 週プレ PHOTO BOOK￥1,100(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon