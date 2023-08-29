「ミスマガジン2023」グランプリは宮﨑出身17歳・今森茉耶 | RBB TODAY

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「ミスマガジン2023」グランプリは宮﨑出身17歳・今森茉耶

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ミスマガジン2023 グランプリ・今森茉耶(いまもり まや)
  • ミスマガジン2023 グランプリ・今森茉耶(いまもり まや)
  • ミスマガジン2023 ミス週刊少年マガジン　西尾希美(にしお のぞみ)
  • ミスマガジン2023 読者特別賞　一ノ瀬瑠菜(いちのせ るな)
  • ミスマガジン2023 審査員特別賞　吉井しえる
  • ミスマガジン2023 ミスヤングマガジン　松田実桜(まつだ みお)
  • ミスマガジン2023 審査員特別賞　加藤綾乃(かとう あやの)
  • ミスマガジン2023

　「ミスマガジン2023 グランプリ発表イベント」が29日、都内で開催。宮崎県出身の17歳・今森茉耶さんがグランプリを受賞した。

　「ミスマガジン」は、1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出。18年に7年ぶりに復活し、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈など、復活後の各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも大活躍中だ。

　今回の「ミスマガジン2023」では、TikTokで話題の今森さんがグランプリに決定。今森さんには、賞金100万円＆ヤングマガジン表紙レギュラー＆ソロ写真集発売確約という３大特典が与えられる。また、9月4日(月)発売のヤングマガジン40号にて、ミスマガジン2023受賞メンバーでの初表紙・初グラビアが掲載される。

　また、ミスヤングマガジンには松田実桜さん、ミス週刊少年マガジンには西尾希美さん、読者特別賞には一ノ瀬瑠菜さん、審査員特別賞には加藤綾乃さんと吉井しえるさんが選ばれた。

■ミスマガジン2023 グランプリ


氏名：今森茉耶(いまもり まや)
事務所：seju
生年月日：2006年3月26日
サイズ：T164 B78・W61.5・H87.5
出身地：宮崎県

■ミスマガジン2023 ミスヤングマガジン


氏名：松田実桜(まつだ みお)
事務所：サンミュージック福岡
生年月日：2005年9月13日
サイズ：T157 B80・W56・H81
出身地：福岡県


■ミスマガジン2023 ミス週刊少年マガジン


氏名：西尾希美(にしお のぞみ)
事務所：エーライツ
生年月日：2007年12月17日
サイズ：T162 B84・W63・H83
出身地：茨城県

■ミスマガジン2023 読者特別賞


氏名：一ノ瀬瑠菜(いちのせ るな)
事務所：ユースプロダクション
生年月日：2007年2月26日
サイズ：T157 B84・W57・H85
出身地：埼玉県

■ミスマガジン2023 審査員特別賞


氏名：加藤綾乃(かとう あやの)
事務所：エーライツ
生年月日：2006年8月31日
サイズ：T152 B87・W63・H88
出身地：東京都

■ミスマガジン2023 審査員特別賞


氏名：吉井しえる
事務所：エイジアプロモーション
生年月日：2005年7月2日
サイズ：T164 B87・W64・H88
出身地：群馬県


《トミサト》
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