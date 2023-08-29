「ミスマガジン2023」グランプリは宮﨑出身17歳・今森茉耶 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 「ミスマガジン2023 グランプリ発表イベント」が29日、都内で開催。宮崎県出身の17歳・今森茉耶さんがグランプリを受賞した。 「ミスマガジン」は、1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出。18年に7年ぶりに復活し、沢口愛華、寺本莉緒、豊田ルナ、菊地姫奈など、復活後の各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも大活躍中だ。 今回の「ミスマガジン2023」では、TikTokで話題の今森さんがグランプリに決定。今森さんには、賞金100万円＆ヤングマガジン表紙レギュラー＆ソロ写真集発売確約という３大特典が与えられる。また、9月4日(月)発売のヤングマガジン40号にて、ミスマガジン2023受賞メンバーでの初表紙・初グラビアが掲載される。 また、ミスヤングマガジンには松田実桜さん、ミス週刊少年マガジンには西尾希美さん、読者特別賞には一ノ瀬瑠菜さん、審査員特別賞には加藤綾乃さんと吉井しえるさんが選ばれた。■ミスマガジン2023 グランプリ氏名：今森茉耶(いまもり まや)事務所：seju生年月日：2006年3月26日サイズ：T164 B78・W61.5・H87.5出身地：宮崎県■ミスマガジン2023 ミスヤングマガジン氏名：松田実桜(まつだ みお)事務所：サンミュージック福岡生年月日：2005年9月13日サイズ：T157 B80・W56・H81出身地：福岡県■ミスマガジン2023 ミス週刊少年マガジン氏名：西尾希美(にしお のぞみ)事務所：エーライツ生年月日：2007年12月17日サイズ：T162 B84・W63・H83出身地：茨城県■ミスマガジン2023 読者特別賞氏名：一ノ瀬瑠菜(いちのせ るな)事務所：ユースプロダクション生年月日：2007年2月26日サイズ：T157 B84・W57・H85出身地：埼玉県■ミスマガジン2023 審査員特別賞氏名：加藤綾乃(かとう あやの)事務所：エーライツ生年月日：2006年8月31日サイズ：T152 B87・W63・H88出身地：東京都■ミスマガジン2023 審査員特別賞氏名：吉井しえる事務所：エイジアプロモーション生年月日：2005年7月2日サイズ：T164 B87・W64・H88出身地：群馬県