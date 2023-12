【ディズニー】イクスピアリがディズニー映画最新作『ウィッシュ』に染まる！ | RBB TODAY

東京ディズニーリゾート内にある商業施設「イクスピアリ」では、ディズニー映画最新作『ウィッシュ』がシネマイクスピアリで公開することを記念して、様々な装飾やフォトスポットが登場している。

街の中央2Fセレブレーション・プラザには、今年のイクスピアリのクリスマスを象徴するモミの木(生木)を使用した約7メートルのクリスマスツリーが登場しているが、広場中央にそびえるツリーやガーランドが『ウィッシュ』をイメージしたカラーに様変わり。映画の名シーンが描かれたオーナメントのほか、劇中のキャラクター“スター”がまるで空から降りてきたような写真が撮れるようになっている。12月25日(月)まで。

また、同じく2Fセレブレーション・プラザでは、11月27日より、そのクリスマスツリーを取り囲むように主人公アーシャや子ヤギのバレンティノ、マグニフィコ王などが描かれたフォトロケーションも登場した。こちらは1月31日(水)までだ。なお、JR舞浜駅至近にあるエントリー・プラザの日時計にもキャラクター“スター”がいるので探してみて。

そのほか3Fグレイシャス・スクエアにも『ウィッシュ』の装飾が登場しているほか、館内BGMでは『ウィッシュ』の劇中歌「ウィッシュ~この願い~」のほか、ディズニー名作品の珠玉の楽曲を楽しめるようになっている。こちらも1月31日(水)までだ。

さらに年末には期間限定で「ディズニーシアター」がシネマイクスピアリでスタートする。これはかわいいキャラクター“スター”がいっぱいの座席で『ウィッシュ』の世界を満喫できるもので、ディズニーシアター限定の特別な入場者プレゼントもある。期間は12月29日(金)~期間限定だ。

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

(C) Disney

As to Disney artwork, logos and properties: (C) Disney