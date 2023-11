YOASOBIが『ポケモンSV』と初のゲーム作品コラボ！インスパイアソング「Biri-Biri」11月18日リリース | RBB TODAY

音楽ユニットの「YOASOBI」が、ニンテンドースイッチ向けソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット(以下、ポケモンSV)』とのコラボを発表。発売1周年である11月18日に、同作インスパイアソング「Biri-Biri」をリリースします。

楽曲「Biri-Biri」は、11月10日に公開された『ポケモンSV』のオリジナル短編小説「きみと雨上がりを」を原作として、YOASOBIが書き下ろした作品。同ユニットがゲーム作品とコラボして楽曲制作を行うのは、今回が初めての取り組みとなります。

配信ジャケットにはポケモンの「パーモット」をデザイン。また、Music Videoも近日公開予定としています。

◆Ayaseさんのコメント 『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』発売1周年を記念して「Biri-Biri」という曲を書かせていただきました。昔から大好きなポケモンに音楽という形で携わることができて本当に嬉しいです。僕自身シリーズのファンであり、今作においても、今回の企画とは関係なく3周クリアするくらいにはやり込みました。武田先生が書き下ろしてくださった小説を元に、自分自身で歩いたパルデアの大地に想いを馳せて、ポケモンへの愛をたっぷり詰め込んで作りました。ビリビリと痺れるバトルと冒険の息吹を感じてもらえたら嬉しいです。 改めて発売1周年、おめでとうございます! ◆ikuraさんのコメント 『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』発売1周年おめでとうございます! 多くの人に愛され続けているポケモンと、音楽という形でコラボの機会をいただくことができ、心から光栄に思います。武田先生が書き下ろしてくださった小説「きみと雨上がりを」を読み、主人公ネモが馳せる冒険やバトルへの熱意と信念、ポケモンへの愛を、感じてもらえるような歌声を目指しました。作品と共に「Biri-Biri」も沢山の方に楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

YOASOBIによる『ポケモンSV』インスパイアソング「Biri-Biri」は、2023年11月18日に配信予定。日本語版に加えて、英語版も同日リリースとなります。

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.