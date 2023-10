パークのどこからでも対象レストランのメニューを注文できる「ディズニー・モバイルオーダー」開始　当初は4店舗、順次拡大 | RBB TODAY

東京ディズニーリゾートは10月27日(金)、パーク内のどこからでも対象レストランのメニューを注文できるサービス「ディズニー・モバイルオーダー」を11月8日(水)から導入することを発表した。

この「ディズニー・モバイルオーダー」は、東京ディズニーリゾート・アプリから利用できるようになるもので、パーク入園後の好きな時間に好きな場所から受け取り時間を指定の上、対象レストランのメニューを注文できる無料のサービスだ。海外パークなどではすでに実装されている。

このサービスを利用するとゲストは店舗に並ぶことなく、自分のペースでメニューを選べるほか、指定した時間帯にレストランのカウンターから注文したメニューを受け取って食事ができるようになるため、パークをより計画的かつ快適に過ごせる一助になり得るサービスに。もちろん支払い方法を登録している場合は、実際にレストランに並ぶことなく、キャッシュレスで決済することができる。

「ディズニー・モバイルオーダー」の対象レストランは、サービス導入時点では以下の4店舗で、同店舗ではこれまでどおり店舗のカウンターから直接注文することも可能。

なお、サービス対象のレストランは今後段階的に拡大していく予定だ。東京ディズニーリゾートは「今後もゲストが快適にお過ごしいただける施策を導入し、体験価値の向上に取り組んでまいります」とコメントしている。

■「ディズニー・モバイルオーダー」対象レストラン一覧



<東京ディズニーランド>

プラズマ・レイズ・ダイナー

グランマ・サラのキッチン

<東京ディズニーシー>

カスバ・フードコート

ユカタン・ベースキャンプ・グリル

※取材時の状況に基づいて記事化しています。紹介したイベント、メニューなど、すべての掲載情報は、予告なく変更になる場合があります。

