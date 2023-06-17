万太郎が寿恵子に愛の告白！竹雄も綾に！次週『らんまん』それぞれの恋に進展 | RBB TODAY

連続テレビ小説『らんまん』の公式Twitterが更新され、19日からの「第12週」予告映像が公開された。
冒頭には、万太郎（神木隆之介）が寿恵子（浜辺美波）に「好きだがです！どうしようもなく…」と愛の告白をするシーンが。2人が手を握り合い、寿恵子が「あなたと一緒に大冒険を始めるんだから！」と、万太郎に応える場面も。
さらに竹雄（志尊淳）と綾（佐久間由衣）との関係にも進展が。竹雄が洋装で、「あなたのことが好きな、ただの男じゃ！」と、再び思いを打ち明ける一幕も。コメント欄には「めちゃめちゃ楽しみです」「予告だげきゅんきゅんします」「ドキドキしっぱなしです」といった声が寄せられている。
第12週「#マルバマンネングサ」— 連続テレビ小説「らんまん」 (@asadora_nhk) June 16, 2023
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次週予告をチェック！
長屋に姿を現した寿恵子に、驚く万太郎でしたが…？
らんまんはNHKプラスでも視聴できます！https://t.co/Vmr73R6a0P#朝ドラらんまん#神木隆之介 #浜辺美波 #志尊淳 #佐久間由衣 #牧瀬里穂 #松坂慶子 ほか pic.twitter.com/4B7g0PXeRD