万太郎が寿恵子に愛の告白！竹雄も綾に！次週『らんまん』それぞれの恋に進展 | RBB TODAY

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万太郎が寿恵子に愛の告白！竹雄も綾に！次週『らんまん』それぞれの恋に進展

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『らんまん』第56回　（ｃ）NHK
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　連続テレビ小説『らんまん』の公式Twitterが更新され、19日からの「第12週」予告映像が公開された。

　冒頭には、万太郎（神木隆之介）が寿恵子（浜辺美波）に「好きだがです！どうしようもなく…」と愛の告白をするシーンが。2人が手を握り合い、寿恵子が「あなたと一緒に大冒険を始めるんだから！」と、万太郎に応える場面も。

　さらに竹雄（志尊淳）と綾（佐久間由衣）との関係にも進展が。竹雄が洋装で、「あなたのことが好きな、ただの男じゃ！」と、再び思いを打ち明ける一幕も。コメント欄には「めちゃめちゃ楽しみです」「予告だげきゅんきゅんします」「ドキドキしっぱなしです」といった声が寄せられている。




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