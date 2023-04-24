小林由依＆小池美波、大園玲の写真集で興奮？「あぶなーーい!!!」 | RBB TODAY

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小林由依＆小池美波、大園玲の写真集で興奮？「あぶなーーい!!!」

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小林由依【写真：竹内みちまろ】
  • 小林由依【写真：竹内みちまろ】

　櫻坂46・大園玲の1st写真集『半分光、半分影』（光文社）が今月18日に発売。このほど、写真集の公式Twitter（ツイッター）でメンバーの小林由依と小池美波が写真集を一緒に見る動画が公開となった。

　グループでは小林と小池が1期生で、大園は後輩。2人は、写真集をめくりながら「かわいい」を連発。あるページでは「妖精さんみたい」「自然が似合うよね」とべた褒めし、ちょっぴりセクシー（？）なページでは「あぶーーい!!!」と興奮する場面も。動画の最後では「おおぞのれい」のあいうえお作文で感想を伝えている。

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　同写真集は、北海道と地元・鹿児島で撮影が行われ、神秘的な佇まいから故郷での最高の笑顔まで、22歳の鮮やかな一瞬を切りとられている。





《松尾》
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