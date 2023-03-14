1冊丸ごと乃木坂46特集『TRIANGLE magazine』本日発売！オフショ祭りで山下美月の胸キュンカット公開 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース ビジュアルマガジン『TRIANGLE magazine』（講談社）の公式Twitter（ツイッター）で本日14日、「オフショット祭り」が開催中だ。 同日、1冊丸ごと乃木坂46を特集した同誌の創刊号が発売。誌面には山下美月・賀喜遥香・井上和の3人が登場しており、それぞれ50ページ超えの大ボリュームで撮り下ろしが掲載されている。「オフショット祭り」はその発売を記念したもので、記事執筆時点（3月14日16時）では「山下美月編」と題して、山下の愛くるしい表情をとらえたオフショットの数々が続々と公開に。可愛らしい笑顔の写真はもちろん、大人っぽい表情を見せたり、頬を膨らませた“あざとカワイイ”ショットなどいずれも好評だ。 今後の「賀喜遥香編」「井上和編」にも注目だ。・『TRIANGLE magazine』公式Twitterhttps://twitter.com/triangle_mg/status/1635407891279798273https://twitter.com/triangle_mg/status/1635445641106329601https://twitter.com/triangle_mg/status/1635475840468410370https://twitter.com/triangle_mg/status/1635483390571954177https://twitter.com/triangle_mg/status/1635521141212172292https://twitter.com/triangle_mg/status/1635536242711601157TRIANGLE magazine 01 乃木坂46 賀喜遥香 cover￥1,980(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場TRIANGLE magazine 01 乃木坂46 山下美月 cover￥1,980(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場TRIANGLE magazine 01 乃木坂46 井上和 cover￥1,980(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)Amazon楽天市場