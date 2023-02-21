TWICE、4度目のワールドツアー日本公演の映像商品を本日リリース！ | RBB TODAY

TWICEが、自身4度目となるワールドツアーの日本公演「TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN」の映像作品を本日リリースした。
同作は、2021年12月25日の韓国公演を皮切りに、米5都市7公演も開催されたTWICEの4度目のワールドツアーの日本公演（2022年4月24日、東京ドーム）の模様を完全収録した映像作品。応募総数は70万超、約15万人を動員した。
韓国語曲を中心に構成されたワールドツアーのセットリストだったが、代表曲「FANCY」「I CAN'T STOP ME」「SCIENTIST」の日本語バージョンも披露。アンコールでは、トロッコに乗って登場し、会場全体にいるONCE（ファンの総称）とコミニュケーションをとりながら、日本オリジナル配信シングル「Just be yourself」や、3枚目の日本オリジナルアルバム『Perfect World』も歌唱した。各形態別の収録内容は次の通り。
【Amazon.co.jp限定】TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN (初回限定盤Blu-ray) (トートバッグ付) [Blu-ray]
￥8,800
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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【『TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN』形態別概要】
◆初回限定盤DVD 2枚組 7,700円
収録内容：2022年4月24日東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約167分）
特典映像：「Documentary of “TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN”」（約34分）
※28pフォトブックレット / ボックス＋デジパック仕様
※“TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN” ソロポストカード（9枚セット）封入
◆初回限定盤Blu-ray 8,800円
収録内容：2022年4月24日東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約167分）
特典映像：「Documentary of “TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN”」（約34分）
※28pフォトブックレット / ボックス＋デジパック仕様
※“TWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPAN” ソロポストカード（9枚セット）封入
◆通常盤DVD 2枚組 5,500円
収録内容：2022年4月24日東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約167分）
◆通常盤Blu-ray 6,600円
収録内容：2022年4月24日東京ドーム公演ライブ映像全曲収録（約167分）