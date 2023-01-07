KinKi Kidsが登場のNHK『The Covers』冬SP　「ラブソングの名曲」放送ラインナップ発表 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース 「The Covers『ウインタースペシャル～いま届けたいラブソング～』」が12日22時からNHK総合で放送される。 今回は、番組でこれまで披露されたきた「カバーズ・秘蔵アーカイブス」から、KinKi Kidsと共に、この季節に聴きたい「ラブソングの名曲」が放送される。 鈴木雅之による斉藤和義「歌うたいのバラッド」や、氷川きよしが歌う冬のラブソング「雪の華」（中島美嘉）、亀梨和也によるKOH+「最愛」、宮本浩次が歌う宇多田ヒカル「First Love」、スターダスト☆レビューによる「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正）などが放送予定。他にも、KinKi Kidsによるラブソングの名曲披露などにも注目だ。 トークパートでは堂本光一が「ラブ・ストーリーは突然に」について初めて買ったCDだと明かし、同楽曲の音楽的魅力を熱弁。堂本剛は、それぞれの名曲カバーの魅力を語る。【KinKi Kids披露曲目】・「もう君以外愛せない」（KinKi Kids／2000）詞・曲：周水（canna）・「The Story of Us」（KinKi Kids／2023）詞・曲：KinKi Kids【「Love Song カバーセレクション」ラインナップ】・鈴木雅之「歌うたいのバラッド」（斉藤和義／1997）詞・曲：斉藤和義・柴咲コウ「ただ泣きたくなるの」（中山美穂／1994）詞：国分友里恵・中山美穂、曲：岩本正樹・亀梨和也「最愛」（KOH⁺／2008）詞・曲：福山雅治・Cocco「なごり雪」（かぐや姫／1974）詞・曲：伊勢正三・スターダスト☆レビュー「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正／1991）詞・曲：小田和正・德永英明「ハナミズキ」（一青 窈／2004）詞：一青窈、曲：マシコタツロウ・宮本浩次「First Love」（宇多田ヒカル／1999）詞・曲：宇多田ヒカル・氷川きよし「雪の華」（中島美嘉／2003）詞：Satomi、曲：松本良喜