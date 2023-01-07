自県出身自慢の芸能人と言えば？47都道府県を調査 | RBB TODAY

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自県出身自慢の芸能人と言えば？47都道府県を調査

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広瀬すず【撮影：小宮山あきの】
  • 広瀬すず【撮影：小宮山あきの】
  • 浜辺美波【撮影：小宮山あきの】
  • 北川景子【写真：竹内みちまろ】

　ソニー生命保険が、『47都道府県別 生活意識調査』を発表。この記事では「自慢の自県出身の芸能人」と「自慢の自県出身のスポーツ選手」の調査結果を紹介する。

　今回、各都道府県の在住者100人ずつ、計4700人に調査を実施。自慢の自県出身の芸能人を聞いたところ、北海道では「大泉洋」、青森県では「王林」、宮城県では「サンドウィッチマン」、石川県では「浜辺美波」、静岡県では「広瀬すず」、兵庫県では「北川景子」、岡山県では「千鳥」、広島県では「綾瀬はるか」、長崎県では「福山雅治」といった芸能人が挙げられた。

　自慢のスポーツ選手については宮城県では「羽生結弦」、富山県では「八村塁」、兵庫県では「田中将大」、島根県では「錦織圭」、山口県では「石川佳純」、香川県では「渡邊雄太」、愛媛県では「長友佑都」の名前が挙がった。

【自慢の自県出身の芸能人】
北海道：大泉洋
青森：王林
岩手：千昌夫／村上弘明ほか
宮城：サンドウィッチマン
秋田：佐々木希
山形：ウド鈴木
福島：西田敏行
茨城：渡辺直美
栃木：U字工事
群馬：中山秀征
埼玉：カズレーザー／佐藤健ほか
千葉：マツコ・デラックス
東京：ビートたけし
神奈川：出川哲朗
新潟：小林幸子
富山：柴田理恵
石川：浜辺美波
福井：高橋愛
山梨：田原俊彦
長野：もう中学生
岐阜：伊藤英明
静岡：広瀬すず
愛知：平野紫耀
三重：西野カナ
滋賀：西川貴教
京都：佐々木蔵之介
大阪：岡田准一
兵庫：北川景子
奈良：明石家さんま
和歌山：HYDE
鳥取：イモトアヤコ
島根：竹内まりや
岡山：千鳥
広島：綾瀬はるか
山口：田村淳
徳島：米津玄師
香川：要潤
愛媛：友近
高知：広末涼子
福岡：タモリ
佐賀：はなわ
長崎：福山雅治
熊本：内村光良
大分：指原莉乃
宮崎：東国原英夫
鹿児島：長渕剛
沖縄：具志堅用高

【自慢の自県出身のスポーツ選手】
北海道：髙木美帆
青森：柴崎岳
岩手：大谷翔平
宮城：羽生結弦
秋田：吉田輝星
山形：加藤条治
福島：相澤晃／若隆景
茨城：高安
栃木：黒後愛ほか
群馬：高橋光成
埼玉：瀬戸大地
千葉：伊藤翔
東京：鈴木誠也／堀米雄斗
神奈川：秋山翔吾ほか
新潟：平野歩夢
富山：八村塁
石川：奥川恭伸
福井：山口茜
山梨：平野美宇
長野：御嶽海
岐阜：根尾昴
静岡：三浦知良
愛知：浅田真央
三重：浅野拓磨／西田有志
滋賀：桐生祥秀
京都：本田真凛ほか
大阪：ダルビッシュ有
兵庫：田中将大
奈良：村田諒太
和歌山：筒香嘉智
鳥取：武尊
島根：錦織圭
岡山：髙橋大輔
広島：山縣亮太
山口：石川佳純
徳島：杉本裕太郎
香川：渡邊雄太
愛媛：長友佑都
高知：森木大智
福岡：早田ひな
佐賀：宮﨑敏郎／長野久義
長崎：吉田麻也
熊本：村上宗隆
大分：今宮健太
宮崎：青木宣親
鹿児島：遠藤保仁／川崎宗則
沖縄：山川穂高
《松尾》
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