自県出身自慢の芸能人と言えば？47都道府県を調査 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース ソニー生命保険が、『47都道府県別 生活意識調査』を発表。この記事では「自慢の自県出身の芸能人」と「自慢の自県出身のスポーツ選手」の調査結果を紹介する。 今回、各都道府県の在住者100人ずつ、計4700人に調査を実施。自慢の自県出身の芸能人を聞いたところ、北海道では「大泉洋」、青森県では「王林」、宮城県では「サンドウィッチマン」、石川県では「浜辺美波」、静岡県では「広瀬すず」、兵庫県では「北川景子」、岡山県では「千鳥」、広島県では「綾瀬はるか」、長崎県では「福山雅治」といった芸能人が挙げられた。 自慢のスポーツ選手については宮城県では「羽生結弦」、富山県では「八村塁」、兵庫県では「田中将大」、島根県では「錦織圭」、山口県では「石川佳純」、香川県では「渡邊雄太」、愛媛県では「長友佑都」の名前が挙がった。【自慢の自県出身の芸能人】北海道：大泉洋青森：王林岩手：千昌夫／村上弘明ほか宮城：サンドウィッチマン秋田：佐々木希山形：ウド鈴木福島：西田敏行茨城：渡辺直美栃木：U字工事群馬：中山秀征埼玉：カズレーザー／佐藤健ほか千葉：マツコ・デラックス東京：ビートたけし神奈川：出川哲朗新潟：小林幸子富山：柴田理恵石川：浜辺美波福井：高橋愛山梨：田原俊彦長野：もう中学生岐阜：伊藤英明静岡：広瀬すず愛知：平野紫耀三重：西野カナ滋賀：西川貴教京都：佐々木蔵之介大阪：岡田准一兵庫：北川景子奈良：明石家さんま和歌山：HYDE鳥取：イモトアヤコ島根：竹内まりや岡山：千鳥広島：綾瀬はるか山口：田村淳徳島：米津玄師香川：要潤愛媛：友近高知：広末涼子福岡：タモリ佐賀：はなわ長崎：福山雅治熊本：内村光良大分：指原莉乃宮崎：東国原英夫鹿児島：長渕剛沖縄：具志堅用高【自慢の自県出身のスポーツ選手】北海道：髙木美帆青森：柴崎岳岩手：大谷翔平宮城：羽生結弦秋田：吉田輝星山形：加藤条治福島：相澤晃／若隆景茨城：高安栃木：黒後愛ほか群馬：高橋光成埼玉：瀬戸大地千葉：伊藤翔東京：鈴木誠也／堀米雄斗神奈川：秋山翔吾ほか新潟：平野歩夢富山：八村塁石川：奥川恭伸福井：山口茜山梨：平野美宇長野：御嶽海岐阜：根尾昴静岡：三浦知良愛知：浅田真央三重：浅野拓磨／西田有志滋賀：桐生祥秀京都：本田真凛ほか大阪：ダルビッシュ有兵庫：田中将大奈良：村田諒太和歌山：筒香嘉智鳥取：武尊島根：錦織圭岡山：髙橋大輔広島：山縣亮太山口：石川佳純徳島：杉本裕太郎香川：渡邊雄太愛媛：長友佑都高知：森木大智福岡：早田ひな佐賀：宮﨑敏郎／長野久義長崎：吉田麻也熊本：村上宗隆大分：今宮健太宮崎：青木宣親鹿児島：遠藤保仁／川崎宗則沖縄：山川穂高