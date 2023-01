人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」、“怖さ倍増”スペシャルバージョンが期間限定でスタート | RBB TODAY

東京ディズニーシーの人気アトラクション「タワー・オブ・テラー」が、2023年1月4日(水)~3月17日(金)の期間、“怖さ倍増”のスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」を実施する。

「タワー・オブ・テラー」の舞台は、1912年のニューヨーク。恐怖のホテルと呼ばれる「タワー・オブ・テラー」見学ツアーに参加したゲストがエレベーターで最上階へと向かうも、超常現象により垂直落下するエレベーターの中で恐怖の渦に巻き込まれてしまうというアトラクションだ。これが期間限定で、“怖さ倍増”のスペシャルバージョン「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」となり、通常とは異なる落下パターンによって、より一層スリリングな体験をすることになる。

「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」の実施期間は、2023年1月4日(水)~3月17日(金)の予定。なお状況により「タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”」を実施しない場合もある。

