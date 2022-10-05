【デスクツアー】こだわりのYouTube・映像制作環境 | RBB TODAY

YouTube、映像制作などの仕事をしている僕のデスクツアーです！デスク、PC関連機材、撮影機材も少し紹介しています。1つ1つこだわりの機材を使っているので、自宅作業環境を構築する際の参考になるかと思います。【今回紹介した商品】・MacBook Pro 16インチ M1 Prohttps://amzn.to/3ybTNYU・LG 27UP850-W 4K27インチモニターhttps://amzn.to/3yeie86・SHOPPINGALL モニターアームhttps://amzn.to/3SBJo0I・Anker ケーブルホルダーhttps://amzn.to/3SPNYbg・Logicool MX MASTER 2Shttps://amzn.to/3rxbjD7・ARCHISS ProgresTouch RETROhttps://amzn.to/3SZa2R3・Nothing Phone(1)https://amzn.to/3SC2DHg・オカムラ シルフィーhttps://amzn.to/3ybUdOY・Godox ML60https://amzn.to/3M6tDfM・Blue Yetihttps://amzn.to/3fFP7Ee・SONY α7IVhttps://amzn.to/3rMYDs1・SIGMA 28-70mm F2.8 DG DNhttps://amzn.to/3M4xDxb・SIGMA 20mm F2 DG DNhttps://amzn.to/3SBnf2B【ゆーにーのプロフィール】生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ