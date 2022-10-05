【デスクツアー】こだわりのYouTube・映像制作環境 | RBB TODAY

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【デスクツアー】こだわりのYouTube・映像制作環境

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【デスクツアー】こだわりのYouTube・映像制作環境
  • 【デスクツアー】こだわりのYouTube・映像制作環境
YouTube、映像制作などの仕事をしている僕のデスクツアーです！
デスク、PC関連機材、撮影機材も少し紹介しています。

1つ1つこだわりの機材を使っているので、自宅作業環境を構築する際の参考になるかと思います。



【今回紹介した商品】・MacBook Pro 16インチ M1 Prohttps://amzn.to/3ybTNYU
・LG 27UP850-W 4K27インチモニターhttps://amzn.to/3yeie86
・SHOPPINGALL モニターアームhttps://amzn.to/3SBJo0I
・Anker ケーブルホルダーhttps://amzn.to/3SPNYbg
・Logicool MX MASTER 2Shttps://amzn.to/3rxbjD7
・ARCHISS ProgresTouch RETROhttps://amzn.to/3SZa2R3
・Nothing Phone(1)https://amzn.to/3SC2DHg
・オカムラ シルフィーhttps://amzn.to/3ybUdOY
・Godox ML60https://amzn.to/3M6tDfM
・Blue Yetihttps://amzn.to/3fFP7Ee
・SONY α7IVhttps://amzn.to/3rMYDs1
・SIGMA 28-70mm F2.8 DG DNhttps://amzn.to/3M4xDxb
・SIGMA 20mm F2 DG DNhttps://amzn.to/3SBnf2B

【ゆーにーのプロフィール】
生活を少し豊かにする家電・ガジェットの紹介、DIYなどをお届けしています。
チャンネル→https://www.youtube.com/channel/UCqv9csnK40cjpc2grTI25sQ
《RBB TODAY》
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