『すとぷり新聞』発売決定！全32ページでドームツアー大特集や楽曲人気ランキング掲載 | RBB TODAY

【Pick UP】坂道グループ（乃木坂46、櫻坂46、日向坂46）関連最新ニュース エンタメユニット「すとぷり」を特集した『すとぷり新聞』が26日にスポーツニッポン新聞社から発売される。本日12日からAmazonなどで予約受付が開始した。※【Amazonタイムセール】ジャンルでチェックするにはこちらから！人気の商品が日替わりで登場（PR） 紙面には8月27、28日に埼玉・ベルーナドームでファイナルを迎える初の全国５大ドームツアーの大特集の他、大相撲の番付風のすとぷりオリジナル楽曲の人気ランキング、すとぷり流行語大賞2022の大予想企画、8月1日発売の初EP『Are You Ready？』特集、メンバー考案の“妄想1面スクープ記事”、そして「すとぷり」の公式メタバースワールド「STPR WORLD」や開催中のイベント「Strawberry Summer!! すとぷり 夏の苺文化祭!!」のガイドマップなど盛りだくさんの内容となっている。さらに、新聞4ページ分の特大ポスターも付いてくる。 タブロイド判、オールカラー全32ページで、価格は660円（税込）。ネット販売の他、全国の駅売店、コンビニエンスストアなどでも販売される。