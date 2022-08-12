『すとぷり新聞』発売決定！全32ページでドームツアー大特集や楽曲人気ランキング掲載 | RBB TODAY

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『すとぷり新聞』発売決定！全32ページでドームツアー大特集や楽曲人気ランキング掲載

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　エンタメユニット「すとぷり」を特集した『すとぷり新聞』が26日にスポーツニッポン新聞社から発売される。本日12日からAmazonなどで予約受付が開始した。

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　紙面には8月27、28日に埼玉・ベルーナドームでファイナルを迎える初の全国５大ドームツアーの大特集の他、大相撲の番付風のすとぷりオリジナル楽曲の人気ランキング、すとぷり流行語大賞2022の大予想企画、8月1日発売の初EP『Are You Ready？』特集、メンバー考案の“妄想1面スクープ記事”、そして「すとぷり」の公式メタバースワールド「STPR WORLD」や開催中のイベント「Strawberry Summer!! すとぷり 夏の苺文化祭!!」のガイドマップなど盛りだくさんの内容となっている。さらに、新聞4ページ分の特大ポスターも付いてくる。

　タブロイド判、オールカラー全32ページで、価格は660円（税込）。ネット販売の他、全国の駅売店、コンビニエンスストアなどでも販売される。
《松尾》
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