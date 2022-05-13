佐野ひなこのデビュー10周年記念写真集が書泉月間売上1位に！ | RBB TODAY

※抽選でAmazonギフト券をプレゼント！「ケーブル・アワード2022」投票受付中！【PR】 佐野ひなこのデビュー10周年記念写真集『BE WITH ME』（光文社）が、『2022年4月 書泉・女性タレント写真集売上ランキング』で1位に輝いた。 同写真集は、昨年10月に沖縄で撮影。南国の開放的なムードの中で、過去最高に磨きのかかったボディをあますことなく収めた永久保存版の1冊となっている。今年2月のリリース後も順調に売れ続け、4月には重版。そして同月に4年ぶりとなるファンとの対面イベントが書泉グランデで開催された。 ランキングの詳細は以下の通りだ。【1位】佐野ひなこ 写真集『BE WITH ME』（出版社：光文社、発売日：2022/2/22）https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/18/196966.html佐野ひなこ 写真集「BE WITH ME」￥2,420Amazon 楽天市場【2位】SKE48・江籠裕奈 1st写真集『わがままな可愛さ』（出版社：扶桑社、発売日：2022/3/29）https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/23/197115.html【Amazon.co.jp 限定】SKE48 江籠裕奈1st写真集「わがままな可愛さ」￥2,500Amazon 楽天市場【3位】未梨一花 写真集『花が咲いたら』（出版社：双葉社、発売日：2022/3/17）『花が咲いたら 未梨一花写真集』￥3,850Amazon 楽天市場【4位】林田百加 1st写真集『ハイレグの国』（出版社：竹書房、発売日：2022/3/25）林田百加 1st写真集『ハイレグの国』￥4,139Amazon 楽天市場【5位】乃木坂46・樋口日奈 1st写真集『恋人のように』（出版社：光文社、発売日：2022/4/12）https://www.rbbtoday.com/article/2022/02/01/195763.html乃木坂46樋口日奈1st写真集 恋人のように￥2,200Amazon 楽天市場【6位】森咲智美 写真集『Nectar』（出版社：講談社、発売日：2022/4/15）【電子版だけの特典カットつき】森咲智美写真集 Ｎｅｃｔａｒ￥4,070Amazon 楽天市場【7位】頓知気さきな 写真集『CONCEPT Collaboration Photo Book』（出版社：KADOKAWA、発売日：2022/3/30）https://www.rbbtoday.com/article/2022/05/08/198339.html頓知気さきな CONCEPT Collaboration Photo Book￥2,800Amazon 楽天市場【8位】水崎綾女 写真集『Ayame』（出版社：光文社、発売日：2022/4/5）https://www.rbbtoday.com/article/2022/03/28/197244.html水崎綾女 写真集 Ayame￥3,080Amazon 楽天市場【9位】雪平莉左 1st写真集『とろける。』（出版社：集英社、発売日：2022/4/21）https://www.rbbtoday.com/article/2022/04/21/197877.html雪平莉左 ファースト写真集 『とろける。』売り切れAmazon 楽天市場【10位】森咲智美 写真集『Nectar -special edition-』【限定カバー＆大幅増ページ＆オリジナルDVD付き】（出版社：講談社、発売日：2022/4/15）【電子版だけの特典カットつき】森咲智美写真集 Ｎｅｃｔａｒ￥4,070Amazon 楽天市場※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。※店頭イベント販売数含む。