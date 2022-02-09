モー娘・譜久村聖ら、ハロプロメンバーが写真集売上ランキングでトップ3独占！ | RBB TODAY

【PICK UP】
書泉ブックタワー含む書泉店舗においての2022年1月の「女性タレント写真集売上ランキング」が発表された。
トップ3を独占したのはハロー！プロジェクトのメンバー。1位にはモーニング娘。’22・譜久村聖の7冊目となる写真集『glance』（オデッセー出版／ワニブックス）が輝き、2位にアンジュルム・伊勢鈴蘭の初めての写真集『Layla』（オデッセー出版）、3位にBEYOOOOONDS・平井美葉の1st『belles feuilles』（オデッセー出版）がランクインした。
ランキングの詳細は以下の通りだ。
【2022年1月書泉・女性タレント写真集売上ランキング】
1位 モーニング娘。'22・譜久村聖 写真集『glance』（出版社：オデッセー出版／ワニブックス、発売日：2022/1/2）
2位 アンジュルム・伊勢鈴蘭 1st写真集『Layla』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022/1/19）
3位 BEYOOOOONDS・平井美葉 1st写真集『belles feuilles』（出版社：オデッセー出版、発売日：2022/1/28）
4位 永尾まりや 写真集『ヤバイ!まりや。』（出版社：ワニブックス、発売日：2022/1/20）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/08/194349.html
5位 高崎かなみ カレンダーブック2022.4－2023.3『みんなのかなみん ～すべての頑張る人たちへ～』（出版社：光文社、発売日：2022/1/25）
6位 ミスFLASH2021 写真集『Party Sisters』（出版社：光文社、発売日：2022/1/25）
7位 AKB48・小栗有以 1st写真集『君と出逢った日から』（出版社：小学館、発売日：2022/1/18）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/11/05/193486.html
8位 トリンドル玲奈 写真集『あいまい』（出版社：講談社、発売日：2022/1/23）
https://www.rbbtoday.com/article/2021/12/27/194903.html
9位 乃木坂46・新内眞衣 2nd写真集『夜が明けたら』（出版社：小学館、発売日：2022/1/25）
10位 『原色美人キャスター大図鑑2022』（出版社：文藝春秋、発売日：2022/1/19）
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/19/195436.html
※調査店舗：書泉ブックタワー・書泉グランデ・芳林堂書店高田馬場店（販売数合計）。
※店頭イベント販売数含む。