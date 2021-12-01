CM起用社数タレントランキング、1位は本田翼　 | RBB TODAY

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CM起用社数タレントランキング、1位は本田翼　

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本田翼【撮影：浜瀬将樹】
  • 本田翼【撮影：浜瀬将樹】
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　ニホンモニターが1日、「2021タレントCM起用社数ランキング」を発表。本田翼が初の年間1位に輝いた。

　上半期の時点で15社トップだった本田。2021年度は合計16社に起用された。2018年、LINE MOBILE（現LINEMO）CMでダンスを披露して以来、ダンスを披露するCMが増えている本田。2021年はさらに、明星食品やZOZOのCMでもダンスを見せている。なお、2位は15社で起用されたランキング常連の芦田愛菜。3位は広瀬アリス＆すず姉妹が12社で並んでいる。

【調査結果】
◆1位　16社：本田翼
アサヒグループ食品/アサヒビール/アマノ/エスエス製薬/カプコン/Ｇａｍｅ　Ｗｉｔｈ/シック・ジャパン/ＺＯＺＯ/ソフトバンク/テックウインド/ネイチャーラボ/東日本旅客鉄道/マンダム/森永乳業/明星食品/ＬＩＦＵＬＬ

◆2位　15社：芦田愛菜
ＥＣＣ/オフテクス/コナミデジタルエンタテインメント/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/サンヨーホームズ/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーＪＳＡＴ/スズキ/日本郵便/山崎製パン/ライオン/リクルート/ワイモバイル（ソフトバンク）

◆3位　12社
・広瀬アリス
沖電気工業/花王/キリンビール/大正製薬/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/ビーグリー/富士フイルム/プレミアアンチエイジング/明治安田生命保険/ポケモン/ヤマザキビスケット

・広瀬すず
味の素冷凍食品/ＡＧＣ/ＧＳＫコンシューマー・ヘルスケア・ジャパン/資生堂/スズキ/ソフトバンク/Ｐｅａｋ/富士フイルム/三井不動産/三菱ＵＦＪニコス/リクルート/ロッテ

◆5位　11社
・大泉洋
アマゾンジャパン/サントリースピリッツ/ソニーネットワークコミュニケーションズ/ダイハツ工業/東京電力エナジーパートナー/凸版印刷/ホクレン農業協同組合連合会/三井住友海上火災保険/ヤクルト本社/ヤマサ醤油/ライオン

・川口春奈
味の素/ｅＢａｙ　Ｊａｐａｎ/カルビー/クラシエホームプロダクツ/ジェーシービー/ＴＩＳ/はま寿司/三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/ヤクルト本社/ライオン/レキットベンキーザー・ジャパン

・生見愛瑠
アイリスオーヤマ/１７ＬＩＶＥ/医療法人おきまる会/エドウイン/オリヒロ/セガ/セカンドストリート/ＣＨＩＮＴＡＩ/出前館/日本郵便/ＵＨＡ味覚糖

・橋本環奈
青山商事/ＮＩコンサルティング/ＮＴＴドコモ/花王/Ｃ４　Ｃｏｎｎｅｃｔ/住宅情報館/スズキ/タイミー/ビリビリ/ＢｏｏｋＬｉｖｅ/ロート製薬

◆9位　10社
・賀来賢人
青山商事/ＮＴＴコミュニケーションズ/エレクトロニック・アーツ/花王/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/日本生命保険/明治/メルカリ/ユニリーバ・ジャパン

・松岡修造
キッコーマン/セイバン/生和コーポレーション/Ｈａｚｕｋｉ　Ｃｏｍｐａｎｙ/Ｐ＆Ｇ/富士薬品/プリントパック/丸大食品/明治安田生命保険/雪印メグミルク

・今田美桜
ＡＯＫＩ/コーセー/ＣＪ　ＦＯＯＤＳ　ＪＡＰＡＮ/集英社/第一三共ヘルスケア/第一生命保険/Ｐ＆Ｇ/みずほ銀行/楽天モバイル/リクルート

◆12位　9社
・香川照之
アリナミン製薬/サッポロビール/セゾン自動車火災保険/大日本除虫菊/東洋水産/トヨタ自動車/バンダイナムコエンターテインメント/雪印メグミルク/リクルート

・神木隆之介
味の素/ＫＤＤＩ/サントリー食品インターナショナル/サントリースピリッツ/スクウェア・エニックス/パピレス/Ｐ＆Ｇ/みずほ銀行/リクルート

・斎藤工
アサヒビール/インディード/興和/日本製鋼所/日本製粉/ヒノキヤグループ/マルコ/読売新聞社/ＷＯＷＯＷ
サンドウィッチマン
アートコーポレーション/ＪＡグループ宮城/タマホーム/ＴＢＣグループ/東日本旅客鉄道/まるか食品/楽天モバイル/リクルート/ＬＩＬＩＴＨ　ＧＡＭＥＳ

・粗品（霜降り明星）
エドウイン/京楽産業./ＫＤＤＩ/サントリービール/大正製薬/チャリ・ロト/ディップ/データＸ/バンダイナムコエンターテインメント

・高橋一生
アマゾンジャパン/ＡＧＣ/キリンビール/クラシエホームプロダクツ/損害保険ジャパン/ジョンソン・エンド・ジョンソン/ブルボン/Ｍｉｚｋａｎ/リクルート

・博多華丸（博多華丸・大吉）
大口酒造/オートウェイ/ゼンリン/日本マクドナルド/プロトコーポレーション/ＰａｙＰａｙ/ＢＯＡＴ ＲＡＣＥ振興会/明治/ライフネット生命保険
中条　あやみ
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/花王/カネボウ化粧品/キリンビバレッジ/ジーユー/Ｊ−オイルミルズ/ピンタレスト・ジャパン/三井住友カード/リクルート

・綾瀬はるか
アリナミン製薬/江崎グリコ/ＮＴＴドコモ/キッコーマン/日本コカ・コーラ/日本生命保険/パナソニック/Ｐ＆Ｇプレステージ/ユニクロ

・新垣結衣
アサヒ飲料/アサヒビール/味の素/コーセー/コーセーコスメポート/ＧＭＯクリック証券/任天堂/明治/ライオン

・永野芽郁
アサヒ飲料/味の素/イーオン/花王/湖池屋/コーセー/サンスター/ＨＯＹＡ/ＵＱコミュニケーションズ

・吉岡里帆
アイリスオーヤマ/ココナラ/ＤＩＣ/都市再生機構/日清食品/日本コカ・コーラ/Ｐ＆Ｇ/みずほ銀行/ワイモバイル（ソフトバンク）

◆22位　8社
・岡田准一
あいおいニッセイ同和損害保険/サントリースピリッツ/セントラル警備保障/ソフトバンク/日本特殊陶業/久光製薬/森永乳業/ライオン

・小栗旬
味の素/味の素冷凍食品/ＧＡＭＥＰＬＥＸ/サントリースピリッツ/サントリービール/大正製薬/ＴＶＳ　ＲＥＧＺＡ/三井住友カード

・香取慎吾
アマゾンジャパン/アンファー/サントリー食品インターナショナル/サントリービール/ＢＡＳＥ/ファミリーマート/三菱地所レジデンス/みずほ銀行

・櫻井翔（嵐）
アサヒ飲料/味の素冷凍食品/アフラック生命保険/花王/ジャストシステム/大正製薬/三井不動産/森永製菓

・寺田心
呉工業/スズキ/ソフトバンク/東進ハイスクール/ＴＯＴＯ/ブックオフ/ポケモン/四谷大塚

・中川大志
アサヒグループ食品/味の素冷凍食品/ＫＤＤＩ/ダイハツ工業/日本中央競馬会/ヤマハミュージックジャパン/リクルート/リズム

・松坂桃李
花王/霧島酒造/大和ハウス工業/日本中央競馬会/ハウス食品/花キューピット/明治安田生命保険/ヤクルト本社

・有村架純
伊藤園/カカオピッコマ/ＫＤＤＩ/全国共済農業協同組合連合会/第一三共ヘルスケア/東芝/はごろもフーズ/リクルート

・石原さとみ
ＮＴＴコミュニケーションズ/花王/参天製薬/サントリービール/すき家/第一三共ヘルスケア/日立ジョンソンコントロールズ空調/三菱ＵＦＪ銀行

・杉咲花
味の素/ＨＪホールディングス/花王/サントリー食品インターナショナル/敷島製パン/ソフトバンク/東京海上日動火災保険/マイナビ

・清野菜名
オフテクス/花王/クロスプラス/サントリー食品インターナショナル/資生堂/トリドール/三井住友海上火災保険/楽天グループ

・多部未華子
エスエス製薬/ＮＴＮ/花王/キリンビール/日本ペイントホールディングス/三井不動産商業マネジメント/ＵＱコミュニケーションズ/ユーキャン

・長澤まさみ
アサヒ飲料/アサヒビール/出光興産/クボタ/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/ライオン

・中村アン
アリナミン製薬/アルヒ/エースコック/キリンビール/西川/ユピテル/ライオン/楽天グループ

・浜辺美波
味の素/ＮＴＴドコモ/花王/京都きもの友禅/スクウェア・エニックス/全国共済農業協同組合連合会/メニコン/ロッテ

・山之内　すず
アップルオートネットワーク/エクストリーム/学校法人立志舎/東京ガス/日本赤十字社/ＢＡＮＤＡＩ ＳＰＩＲＩＴＳ/ＰａｙＰａｙ/ミュゼプラチナム

《KT》

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