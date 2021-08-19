i☆Risが“夏”をテーマに楽曲をセレクト！AWAでプレイリストが公開に | RBB TODAY

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声優アイドルユニット「i☆Ris」が楽曲をセレクトした、プレイリスト『サマ☆リス』が音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」で公開となった。
同ユニットの記念すべき20枚目となるシングル『Summer Dude』の配信開始を記念して作成されたもので、楽曲は“夏”をテーマにセレクト。山北早紀が選んだみんなで盛り上がれるORANGE RANGEの「上海ハニー」をはじめ、芹澤優のサマーソング「最悪な日でもあなたが好き。」、若井友希がセレクトした一同納得のMrs. GREEN APPLEの「青と夏」など、メンバーそれぞれの好きな夏曲がちりばめられている。
■『Selected by i☆Ris：サマ☆リス』
01. Special Voice / i☆Ris
02. Summer Dude / i☆Ris
＜山北早紀 選曲＞
03. 上海ハニー / ORANGE RANGE
04. 淋しい熱帯魚 / Wink
05. サザン・ウインド / 中森明菜
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06. 5STAR☆(仮) / i☆Ris
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＜芹澤優 選曲＞
07. 最悪な日でもあなたが好き。 / 芹澤 優
08. 神×太陽×サマーパーティ / 芹澤 優
09. 打上花火 / DAOKO×米津玄師
＜茜屋日海夏 選曲＞
10. KissHug / aiko
11. SUMMER SONG / YUI
12. SHAMROCK / UVERworld
＜若井友希 選曲＞
13. Summertime / FIVE NEW OLD
14. 青と夏 / Mrs. GREEN APPLE
15. サマータイムラブ / Shiggy Jr.
＜久保田未夢 選曲＞
16. 君の知らない物語 / supercell
17. 波乗りかき氷 / Not yet
18. ガールズルール / 乃木坂46
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19. Cheer up / i☆Ris
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