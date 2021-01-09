NHK『The Covers』2週連続ラブソング・セレクション！エレカシ、吉井和哉、鈴木雅之らセットリスト解禁 | RBB TODAY

10日22時50分からは、、音楽番組『The Covers』（NHK BS プレミアム）。が放送。今週から2週連続でラブソング・セレクションとなっている。
ラブソング・セレクションでは、番組スタートから7年間で披露された、ラブソング・カバーが放送。10日放送は、亀梨和也、JUJU、德永英明、鈴木雅之らが、王道ラブソングを歌う。17日放送ではエレファントカシマシ、吉井和哉、銀杏 BOYZ、グループ魂、向井秀徳らが珠玉のラブソングカバーを披露する。各日の歌唱ラインナップは、次の通り。
【The Covers ラブソング・セレクション パート１】
2021年1月10日（日）22時50分～
・鈴木雅之 「君は薔薇より美しい」（布施 明/1979） 詞：門谷憲二 曲：ミッキー吉野
・JUJU 「ラブ・ストーリーは突然に」（小田和正/1991）詞・曲：小田和正
・平原綾香 「恋」（星野 源/2016）詞・曲：星野 源
・スキマスイッチ 「あなたに会えてよかった」（小泉今日子/1991）詞：小泉今日子 曲：小林武史
・ゴスペラーズ 「愛は勝つ」（KAN/1990）詞・曲：KAN
・徳永英明 「レイニー ブルー」（德永英明/1986）詞：大木 誠 曲：德永英明
・一青 窈 「つぐない」（テレサ・テン/1984）詞：荒木とよひさ 曲：三木たかし
・郷ひろみ 「ルビーの指環」（寺尾 聰/1981）詞：松本 隆 曲：寺尾 聰
・原田知世 「キャンディ」（原田真二/1977）詞：松本 隆 曲：原田真二
・亀梨和也 「最愛」（KOH+/2008）詞・曲：福山雅治
・柴咲コウ 「アイ」（秦 基博/2010）詞・曲：秦 基博
・ORIGINAL LOVE×横山 剣 「接吻」（1993/ORIGINAL LOVE）詞・曲：田島貴男
■【The Covers ラブソング・セレクション パート２】
2021年1月17日（日）22時50分～
・吉井和哉 「サムライ」（沢田研二/1978）詞：阿久 悠 曲：大野克夫
・エレファントカシマシ 「さよならの向う側」（山口百恵/1980）詞：阿木燿子 曲：宇崎竜童
・田島貴男 「あんたのバラード」（世良公則＆ツイスト/1977）詞・曲：世良公則
・東京スカパラダイスオーケストラ×奥田民生 「美しく燃える森」（2002）詞：谷中 敦 曲：川上つよし
・銀杏BOYZ(峯田和伸) 「MajiでKoiする5秒前」（広末涼子/1997）詞・曲：竹内まりや
・グループ魂 「哀しくてジェラシー」（チェッカーズ/1984）詞：売野雅勇 曲：芹澤廣明
・向井秀徳 「CHE.R.RY」（YUI/2007）詞・曲：YUI
・鈴木雅之 「歌うたいのバラッド」（斉藤和義/1997） 詞・曲：斉藤和義
・中島美嘉 「メロディー」（玉置浩二/1996）詞・曲：玉置浩二
・高橋 優 「桃色吐息」（髙橋真梨子/1984）詞：康 珍化 曲：佐藤 隆
・斉藤由貴 「AXIA～かなしいことり～」（1985）詞・曲：銀色夏生
・北大路欣也 「好きにならずにいられない」（エルヴィス・プレスリー/1961）詞・曲：PERETTI/CREATORE/WEISS