【昨日のエンタメニュース】元でんぱ組・夢眠ねむ、バカリズムと結婚／八木亜希子、線維筋痛症で休業 | RBB TODAY

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・菅野美穂らが世界の絶景へ！『なるほど！ザ・ワールド』スペシャルが元日放送
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・迫力を体感！来年夏公開予定『トップガン マーヴェリック』飛行シーンメイキング公開中
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・日向坂46の結成理由が衝撃…ただ1人のためのグループだった
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・広末涼子、初共演の長渕剛の演技に感動「うおぉ！ これが長渕剛だ！」
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・映画『Fukushima 50』、緊迫の予告映像が解禁に
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・松井珠理奈、ソロ楽曲「Who are you ?」ミュージックビデオ公開
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・飛行機代を稼ぐまで日本に帰れない！見ず知らずの芸能人4人がタイで奮闘
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・八木亜希子、線維筋痛症で休業！今夜の『明石家サンタ』には中野美奈子が出演
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・EXILE ATSUSHIらが平成に亡くなった歌手の名曲を歌い継ぐ！『日本レコード大賞』特別企画
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・大原優乃、艶やかな着物姿のグラビアカットが公開に！
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・『CDTVスペシャル！年越しプレミアライブ』第一弾出演者発表
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・石原さとみのギリシャ旅に密着！仕事や恋愛観など飾らないトークも
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・岡田紗佳、大胆カット満載の写真集が明日発売！SNSにアザーカット公開中
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・ミス・インターナショナル日本代表・村山和実、初写真集で“究極の健康美と官能美”見せる！
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