Hearts2Hearts、アイスから足湯まで!?新曲『Lemon Tang』異色コラボ展開　“人気上昇”を証明 | RBB TODAY

Hearts2Heartsが、多彩なコラボレーションで話題を集めている。

新アルバムのリリースと同時に、その勢いを証明した形だ。

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Hearts2Heartsは、2ndミニアルバム『Lemon Tang』でのカムバックを記念し、ファッションブランド「MUSINSA STANDARD」とタッグを組んだ。公式キャラクター「ハキュハ」を前面に押し出したアパレルコレクションを発売したほか、聖水（ソンス）のMUSINSA MEGA STOREでは、清涼感あふれるコンセプトのオフラインポップアップをオープンし、注目を集めた。

さまざまなブランドとのユニークなコラボレーションは、さらに続いている。韓国のプレミアムアイスクリームブランド「Benson」と協力し、アルバムコンセプトを反映した爽やかな新フレーバー（レモン、チーズケーキ、ポッピングキャンディの組み合わせ）を発売。来る12日まで、狎鴎亭（アックジョン）の店舗で関連コンセプトストアを運営する。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

また、セルフフォトブース「DON’T LXXK UP」とは、夏の日差しの下を思わせる特別なハイアングルフレームを披露し、熱い反応を得ている。

単独オフラインイベントの熱気も高い。6月23日から9日間、ザ・現代ソウルで開かれた初のポップアップストアは、オンライン事前予約の早期完売と現場待機の早期締め切りが相次ぐなか、約5000人が足を運び、人気の高さを証明した。

このほかにも、アルバム名をもじった韓国主要都市での「レモン湯」足湯イベント、中国のQQ Musicと連携した現地主要4都市（深圳、上海、南京、長沙）の大型ショッピングモールでのラッピングポップアップなど、スケールの大きなプロモーションを展開した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

なお、7月2日にMnet『M COUNTDOWN』で1位のトロフィーを手にしたHearts2Heartsは、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』に相次いで出演し、タイトル曲のステージを披露する。

さらに、今週の『ショー！K-POPの中心』では、メンバーのユハ、ステラ、エイナがスペシャルMCとして登場し、多彩な活躍を繰り広げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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