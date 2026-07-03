「通報した」K-POP扱う日本のYouTubeチャンネルにも批判　ウォニョンの出国で浮上した“空港撮影文化”への是非 | RBB TODAY

IVEのチャン・ウォニョンをめぐる騒動が、日本でも話題を集めている。

チャン・ウォニョンは7月2日、日本でのスケジュールのため日本へ向かった。

【写真】一般人に品評されたウォニョンのすっぴん

出国時、金浦国際空港で本人確認のために帽子を脱ぎ、ナチュラルな顔を見せたことで大きな注目を集めた。

ただ、一部では化粧の有無や容姿をめぐり、いわゆる“すっぴん品評”が行われる事態となった。大半は好意的な反応だったが、一部のネットユーザーからは心ない批判コメントも寄せられ、物議を醸した。

（写真提供＝OSEN）チャン・ウォニョン

そして、この様子はK-POPを専門に取り扱う日本のYouTubeチャンネルが取り上げたことで、日本のK-POPファンの間でも話題となった。

特に共感を集めたのは、「あんなに可愛いのに」「まずはウォニョンの顔と自分の顔を比べてみればいいのでは」といった、彼女の容姿を批判すること自体が理解できないというコメントだった。

日本のネットユーザーからは、「なぜこんな論争になるのか理解できない」「すっぴんでも十分きれいだ」など、容姿を評価する文化や、それをコンテンツ化する風潮を疑問視する声も上がった。

さらに、一部では動画を制作したチャンネル自体を批判する意見も見られた。「再生数稼ぎに必死なのか」「K-POPを扱っていてもファンではなさそう」「通報した」「空港での撮影自体を禁止すべきだ」など、刺激的なコンテンツ制作のあり方を問題視する声が続いた。

（画像＝YouTube）ウォニョンの件を取り上げた日本のYouTubeチャンネル

また、「どこへ行っても撮影され続ける姿が気の毒だ」「空港にまでついて回って撮影されるのはかわいそう」といった意見も寄せられ、過熱する“空港撮影文化”への懸念も示されている。

こうした日本の反応は韓国でも取り上げられ、改めて注目を集めている。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身、本名チャン・ウォニョン。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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