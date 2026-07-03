アンダーウェアもチラり　元I.O.Iチョン・チェヨンの驚きのスリムBody、儚い極細ウエストにも注目 | RBB TODAY

元I.O.Iのチョン・チェヨンが、抜群のスタイルを披露した。

チョン・チェヨンは7月2日にインスタグラムを更新。

【写真】チョン・チェヨン、チラり

「I.O.Iの『音楽中心』初デビューステージだった日。遅くなりましたが投稿します。これから少しずつアップしていきます」とつづり、複数の写真を公開した。

公開された写真には、復活したI.O.Iとしての姿が収められている。音楽番組のステージに立つ様子から、控室で撮影した記念ショットまで、さまざまな写真を公開。おどけた表情や持ち前の愛らしい雰囲気など、多彩な魅力を見せている。

なかでも目を引いたのは、そのスリムなスタイルだ。ハーフアップヘアで可憐なビジュアルを披露したチョン・チェヨンは、両手でウエストを包み込むポーズを披露。細いウエストラインが際立ち、ファンの視線を集めた。

2016年にプロジェクトグループとして結成されたI.O.Iは、結成10周年を迎えた今年5月に再結成し、新曲を発表した。現在はアジアツアーも行っている。チョン・チェヨン個人としては、来年配信予定のDisney+シリーズ『ナミヤ雑貨店の奇蹟』への出演が決定している。

（写真＝チョン・チェヨンInstagram）

◇チョン・チェヨン プロフィール

1997年12月1日生まれ、2015年にDIAのメンバーとしてデビュー。また同年、NAVER TVのウェブドラマ『甘い誘惑～Only For You』に出演して女優デビューも果たしている。オーディション番組『PRODUCE 101』に出演するためにDIAを一時脱退。最終的に2016年、プロジェクトグループI.O.Iのメンバーとなった。女優としても活躍しており、ドラマ『to. Jenny』『初恋は初めてなので』『恋慕』などで主演を務めた。その後2022年8月にDIAが解散してからは、女優業一本で活動中だ。

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