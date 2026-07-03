「骨格ONE PIECE」のユナ、タンクトップ姿で“ほろ酔いSHOT”！美貌と抜群のスタイルで悩殺 | RBB TODAY

ガールズグループITZYのメンバー、ユナが台湾の夜を満喫した。

去る7月1日、ユナは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ユナが台湾の街を歩く様子などが捉えられた。6月27～28日、ITZYは台湾・高雄でワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR＜TUNNEL VISION＞」の公演を開催した。

（写真＝ユナInstagram）

写真のなかのユナは、赤色のホルターネックタンクトップにジーンズというシンプルなルックを完成させた。シンプルな服装でありながらも、抜群のプロポーションと美貌がそれを感じさせない。日本のビールを持ったほろ酔い気味の写真には、可憐な雰囲気が漂う。

投稿を目にしたファンからは、「スタイルすごすぎ！」「天使」「台湾の感性が似合う」と言った反応が寄せられていた。

なお、ユナが所属するITZYは来る7月4日、タイ・バンコクでワールドツアーを続けていく。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

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