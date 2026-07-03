上からの“禁断アングル”でボリューム感あらわ…ナッティ、ブラトップ姿で放つ健康美「語彙力失う」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、圧巻のスタイルを披露した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ナッティのボリューム感

公開された写真には、鏡越しに自撮りするナッティの姿が収められている。オーバーサイズのTシャツをワンピース風に着こなした写真では、すらりと伸びた美脚があらわとなり、目を引いた。

また、別の写真では、黒のブラトップにワイドパンツを合わせたストリートコーデを披露。トップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、上から撮影した大胆なアングルと色っぽい表情で見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「語彙力失う」「美しすぎる」「直視できない…」「処理しきれないよぉ」「わぁ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは6月27日、千葉・市川市文化会館でファンミーティング『2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO』を開催した。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

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