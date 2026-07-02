aespa、これまでにない幻想的な世界観！日本1stミニアルバム『KISS N TELL』ビジュアル公開 | RBB TODAY

aespaが、約2年半ぶりとなる日本カムバックへの期待を高めている。
7月24日にリリースを控える日本1stミニアルバム『KISS N TELL』の世界観を映し出したアーティスト写真およびジャケット写真を公開した。
今回解禁されたビジュアルは、aespaの代名詞ともいえる“鉄の味”が感じられる、エッジの効いた韓国リリース作品の雰囲気とは一線を画すもの。アルバムタイトル『KISS N TELL』にふさわしい、幻想的でミステリアスな世界観を表現している。
「Limited Edition Ver.」「Poster Ver.」では、レトロフューチャーな雰囲気が漂うサロンで、カラフルかつキッチュな衣装に身を包んだメンバーの姿が目を引くビジュアルとなっている。
一方、「KISS N TELL Ver.」は、巨大なCDの上で、ピンクの色味に統一された衣装をまとったメンバーがアイコニックな存在感を放つビジュアルだ。
これまでに見たことのない、日本ならではのメンバーの圧倒的なビジュアルとともに、さらなる進化を遂げたaespaの魅力を堪能できる、芸術性の高いアートワークに仕上がっている。
本作は、同名のリード曲『KISS N TELL』をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。フィジカル商品は「Limited Edition Ver.」「Poster Ver.」「KISS N TELL Ver.」の全3形態でリリースされる。
先日、『KISS N TELL』のCD各形態に封入されるチラシに記載されたシリアルコードで、メンバーに会えるスペシャル特典会「サイン会」に応募できることも発表されたばかりだ。今後も『KISS N TELL』のリリースに向けて、続々と新たな情報が発信される予定となっている。