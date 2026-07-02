aespa、これまでにない幻想的な世界観！日本1stミニアルバム『KISS N TELL』ビジュアル公開 | RBB TODAY

aespaが、約2年半ぶりとなる日本カムバックへの期待を高めている。

7月24日にリリースを控える日本1stミニアルバム『KISS N TELL』の世界観を映し出したアーティスト写真およびジャケット写真を公開した。

【写真】「別人かと…」ウィンター、ビジュアルが変貌？

今回解禁されたビジュアルは、aespaの代名詞ともいえる“鉄の味”が感じられる、エッジの効いた韓国リリース作品の雰囲気とは一線を画すもの。アルバムタイトル『KISS N TELL』にふさわしい、幻想的でミステリアスな世界観を表現している。

「Limited Edition Ver.」「Poster Ver.」では、レトロフューチャーな雰囲気が漂うサロンで、カラフルかつキッチュな衣装に身を包んだメンバーの姿が目を引くビジュアルとなっている。

Limited Edition Ver.ジャケット写真

Poster Ver.ジャケット写真

一方、「KISS N TELL Ver.」は、巨大なCDの上で、ピンクの色味に統一された衣装をまとったメンバーがアイコニックな存在感を放つビジュアルだ。

これまでに見たことのない、日本ならではのメンバーの圧倒的なビジュアルとともに、さらなる進化を遂げたaespaの魅力を堪能できる、芸術性の高いアートワークに仕上がっている。

KISS N TELL Ver.ジャケット写真

本作は、同名のリード曲『KISS N TELL』をはじめ、全6曲すべてが日本オリジナル楽曲という豪華な構成。フィジカル商品は「Limited Edition Ver.」「Poster Ver.」「KISS N TELL Ver.」の全3形態でリリースされる。

先日、『KISS N TELL』のCD各形態に封入されるチラシに記載されたシリアルコードで、メンバーに会えるスペシャル特典会「サイン会」に応募できることも発表されたばかりだ。今後も『KISS N TELL』のリリースに向けて、続々と新たな情報が発信される予定となっている。

■【写真】布がない…？ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”

■【写真】「上も下も危険…」ジゼル、“超ミニ丈”で寝そべり

■【写真】カリナ、目のやり場に困る“くっきり”ライン