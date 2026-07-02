少女時代・ヒョヨン、“ギャルキャラ”で話題の韓国アイドルと爆笑コラボ！豪快「ヤッホー」に現場騒然?! | RBB TODAY

少女時代のヒョヨンが、後輩アイドルたちを圧倒するユーモアセンスを見せた。

7月1日、ヒョヨンの個人YouTubeチャンネルにRESCENEのウォニとミナミがゲスト出演した。2人は最近、“ギャルキャラ”や「巨済（コジェ）ヤッホー」ミームで注目を集めている。

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ヒョヨンは日本風のギャルメイクをして2人の前に登場し、時代遅れのアイドルとしてミナミをぎこちなく真似する熱演を繰り広げた。

（写真＝ヒョヨンInstagram）ミナミ、ヒョヨン、ウォニ

特に、ミナミがヒョヨンに「巨済ヤッホー」を教える場面は大きな反響を呼んだ。ミナミが鼻にかかった元祖「ヤッホー」を披露すると、ヒョヨンが何度も挑戦した末に、自分のバージョンを披露した。

ヒョヨンは「本来、韓国式はそんなふうにはしない」と言いながら、大きく力強い声で「ヤッホー！」と叫び、ミナミとウォニは言葉を失った。

（画像＝ヒョヨンYouTubeチャンネル）

これに先立ちRESCENEは、ウォニの個人YouTubeチャンネルで披露したギャルコンセプトがネット上で話題となり、「巨済ヤッホー」というセリフがミーム化するほどの反響を呼んだ。

その後、上昇気流に乗ったRESCENEは、2024年にリリースした楽曲『LOVE ATTACK』がチャートを逆走するなど、勢いを見せている。また、7月8日にはリメイクシングル『Pretty Girl』をリリースし人気拡大に拍車をかける。

◇ヒョヨン プロフィール

1989年9月22日生まれ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。グループではメインダンサーを務める。DJにも興味を持っていたらしく、2018年から「DJ HYO」の別名で本格的にDJ活動を開始。EDMジャンルのソロ曲を多数リリースした。ファッションセンスに定評があり、空港やプライベートで見せたスタイリッシュなコーディネートがたびたび話題に上る。

◇RESCENE プロフィール

韓国人メンバーのウォニ、リヴ、メイ、ゼナ、日本人メンバーのミナミで構成された5人組ガールズグループ。グループ名は「香りで再び（RE）場面（SCENE）を思い起こす」という意味で、大衆の心に長く残る音楽の香りを届けたいというチームの抱負が込められている。メンバー5人全員がビジュアル担当と評されることも。2024年3月に1stシングル『Re:Scene』を通じて正式デビュー。同年12月には東京タワーで日本初イベントを開催した。

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