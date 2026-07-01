「大変驚きました」北川景子、音楽番組で初司会決定！Mrs. GREEN APPLE・大森元貴と共演 | RBB TODAY

北川景子が、自身初となる音楽番組の司会を務めることが発表された。

北川が司会を務めるのは8月15日に放送予定の『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK）。視聴者からのリクエストやメッセージをもとに、昭和・平成・令和、それぞれの時代で愛された名曲の数々をNHKホールから送る音楽番組となる。北川はMrs. GREEN APPLE・大森元貴と、2日に発表されるもう一人とともに3人で番組司会を務める。北川は音楽番組の司会を行うのは初、また、大森とも初共演。番組の収録は8月9日にNHKホールで開催される。観覧募集は7月3日午後1時から開始予定で、リクエストやメッセージも観覧募集と同じ日時から募集を開始する。観覧募集やリクエストについての詳細は、NHKのホームページに記載されている。

北川が司会を務める『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』は8月15日午後6時5分からNHK総合で放送予定。

【北川景子 コメント】

今まであまりMCのお仕事はしてこなかったので、今回、司会のオファーを頂き、大変驚きました。ただ私自身音楽はよく聴きますし、日頃から音楽には慣れ親しんでいることもあり、是非やってみたいと思い受けさせていただきました。この番組を通じて、曲を作られた方や表現されている方の思いが伝わればと思いますし、放送日はお盆の時期なので、みんなで何か同じものに思いをはせるようなきっかけになればうれしいです。また老若男女たくさんの方にとって、この番組が夏の楽しかった思い出の1つになれるよう、私も力添えできたらと思っています。ぜひ楽しんでご覧ください。