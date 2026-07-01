NHK特集ドラマ「手塚治虫の戦争」が8月12日に放送決定、田中哲司・岡崎体育ら追加キャスト発表 | RBB TODAY

NHKの特集ドラマ「手塚治虫の戦争」の放送日が8月12日午後10時に決定した。NHK総合・BSP4Kでの同時放送となる。あわせて新キャスト5名が発表され、予告映像も公開された。

ダブル主演の高良健吾（手塚治虫役）、原田琥之佑（大寒鉄郎役）に加え、1970年代の手塚治虫を支える人物として田中哲司と岡崎体育が出演。1945年の大寒鉄郎と関わる人物には、オーディションで選ばれた野内まる、久野渚夏、山田健人が名を連ねる。

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同作は1973年の東京を舞台に、「漫画の神様」と称された手塚治虫が会社の倒産と少年誌の連載打ち切りによってどん底へと転落する姿を描く。多額の借金と「終わった」という世間の評価に追い詰められた手塚の脳裏によみがえるのは、戦時中に漫画を描くことすら許されなかった少年時代の記憶だ。

1945年の大阪では、中学生の大寒鉄郎が軍事訓練と統制に縛られた日常の中でも漫画への情熱を燃やし続ける姿が描かれる。二つの時代が交錯する中で、手塚の本能が目を覚ます物語となっている。

田中哲司が演じる葛西健蔵は、大阪でベビー用品を扱う葛西株式会社の社長。漫画とは無縁の経営者だが、仕事をきっかけに手塚と意気投合し、創作に打ち込む姿に深い敬意を抱く人物だ。田中は「高良さんとは昔から共演しており、撮影初日にベレー帽とメガネをつけた姿を見たとき、思わず『手塚治虫だ！』と。一気にドラマの世界に入り込めました」とコメントしている。

葛西健蔵役・田中哲司

岡崎体育が演じる黒川拓二は、漫画雑誌『少年キング』の編集者。世間が「手塚は終わった」とささやく中でも、その才能を信じ続ける人物を体現する。岡崎は「今回のチームは温かいスタッフとキャスト陣に囲まれていたなと思います。そんなチームでお送りするドラマ、絶対良いに決まってる！」とアピールしている。

黒川拓二役・岡崎体育

オーディションで選ばれた3名のうち、野内まるは宝塚音楽舞踊学校に通う女学生・岡本京子役、久野渚夏は鉄郎の親友となる番長・明石健司役、山田健人は鉄郎の同級生で真面目な軍国少年・三井明役をそれぞれ担う。

三井明役・山田健人

明石健司役・久野渚夏

岡本京子役・野内まる

また予告映像はNHKの公式ホームページおよびNHKドラマの公式SNSで公開中だ。