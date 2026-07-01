コメダ珈琲店、季節限定かき氷5品を全国発売！東日本・東海と西日本で異なる限定フレーバーも | RBB TODAY

コメダ珈琲店は7月1日より、季節限定のかき氷5品を全国の店舗で販売する。これまで一部店舗で先行販売していた商品で、販売期間は8月下旬頃までを予定している。

今年は「ふわっ、ヒヤッ、じゅわー。」をテーマに、エリア限定商品を含む5種類を展開。東日本・東海エリア限定では、新潟県のご当地アイス「もも太郎」をかき氷で再現した「もも太郎氷」が登場する。いちご味をベースに、りんご果汁を加えたさっぱりとした味わいで、後味もすっきりと軽やかに仕上げた。価格は通常サイズ630円～690円、ミニサイズ530円～590円。

西日本エリア限定では、沖縄県で親しまれている「ぜんざい氷」をアレンジした「黒蜜きなこのぜんざい氷」を販売。国産大豆のきなこ、沖縄県産黒糖を使用した黒蜜シロップ、北海道産小豆のぜんざいを組み合わせた、ひんやり楽しめるぜんざい風かき氷となっている。価格は通常サイズ890円～950円、ミニサイズ790円～850円。

全エリア共通商品としては、アサイーにブルーベリーとバナナを合わせた「アサイーミックス氷」、定番の「いちご氷」、宇治抹茶の香りとすっきりとした苦みが楽しめる「宇治抹茶氷」をラインアップする。価格は「アサイーミックス氷」が通常サイズ890円～950円、ミニサイズ790円～850円、「いちご氷」が通常サイズ570円～630円、ミニサイズ470円～530円、「宇治抹茶氷」が通常サイズ680円～740円、ミニサイズ580円～640円。

また、ソフトクリーム、練乳、コメダ特製おぐらあんなどのトッピングも用意されており、好みに合わせたアレンジも楽しめる。価格は店舗により異なり、販売は一部店舗を除く。