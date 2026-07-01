三浦璃来＆木原龍一、初のゆかた姿を披露！『家庭画報8月号』7月1日発売 | RBB TODAY

世界文化社は、2026年7月1日（水）発売の『家庭画報8月号』（世界文化社） にて、フィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ冬季五輪金メダリストの三浦璃来と木原龍一による初公開のゆかた特集を掲載している。

撮影／浅井佳代子 ヘア＆メイク／重見幸江〈gem〉 着付け／高橋恵子 コーディネート／相澤慶子

特集タイトルは「三浦璃来＋木原龍一が着こなす 夏のゆかた遊び」。10ページにわたる大型企画だ。撮影は関東近郊にある浜辺に近い古民家で実施。それぞれ5枚ものゆかたを着用し、多彩なスタイリングで紹介されている。

『家庭画報8月号』（世界文化社）

『家庭画報8月号』（世界文化社）

インタビューでは「今年の夏、ゆかたを着て遊びに行くなら？」という質問に対し、三浦と木原が声を揃えて「混んでない花火大会」と答えたほか、初めてのゆかた撮影の感想や、7月31日から開幕するアイスショー「THE DESTINY」への意気込みも語られている。