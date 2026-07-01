恋人とは18歳差、その母とは5歳差　チャン・ギハとユン・ガイの“初対面ショット”が再注目 | RBB TODAY

18歳差の韓国芸能人カップルに注目が集まっている。

2人の初対面当時の写真が改めて話題となっている。

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6月27日、歌手チャン・ギハと女優ユン・ガイの双方の所属事務所は、「2人の交際は事実」と公式に認めた。

チャン・ギハは2023年、Coupang Playのバラエティ番組『SNL KOREA』シーズン4にホストとして出演。当時、ユン・ガイはレギュラーメンバーとして出演しており、2人はこの番組で初めて出会ったという。その後、音楽や映画という共通の関心事を通じて親交を深め、恋人関係へと発展した。

（写真提供＝OSEN）チャン・ギハ（左）、ユン・ガイ

『SNL KOREA』出演直後の2023年9月、チャン・ギハは自身のSNSで「『SNL』の放送はどれも本当に気に入っているのですが、編集されて残念だったことを一つだけ書いてみます」と投稿した。

続けて、「エンディングで私が話した内容の一部がカットされていました。スタッフの皆さんもメンバーの皆さんも、それぞれ忙しい中で本当に親切に接してくださり、おかげで慣れない現場でも毎瞬間が良い思い出になりました。素晴らしいチームでした。本当に良いエネルギーをたくさんもらいました。ありがとうございました」と感謝を伝え、出演者たちとの記念写真を公開した。

なかでもチャン・ギハは、ユン・ガイとのツーショットを最初に掲載。さらにシン・ドンヨプ、チ・イェウン、キム・ウォンフン、イ・スジ、クォン・ヒョクス、チョン・イラン、キム・ミンギョ、チョン・サンフンらとの写真も投稿している。

チャン・ギハとユン・ガイは肩を寄せ合いながら親指を立てるポーズで笑顔を見せていた。熱愛発覚後、この写真は2人の“初対面ショット”として再び注目を集めている。

（写真＝チャン・ギハInstagram）チャン・ギハとユン・ガイの“初対面ショット”

また、2人の年齢差にも関心が集まっている。チャン・ギハは1982年生まれの44歳、ユン・ガイは2000年生まれの26歳で、その差は18歳だ。

さらに話題となっているのが、ユン・ガイの母親との年齢差だ。ユン・ガイの母親は1977年生まれで、チャン・ギハとはわずか5歳差。チャン・ギハは恋人の母親より5歳年下ということになる。

（記事提供＝OSEN）

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