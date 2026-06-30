BTS、5月だけでツアー売上約200億円を記録！米ビルボード「トップツアー」2カ月連続1位に | RBB TODAY

BTSが、ワールドツアーで新たな記録を打ち立てた。

グループとして月間ツアー売上の新記録を達成し、また一つ歴史を刻んだ。

【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”

6月29日（現地時間）、アメリカのビルボードによると、BTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」が、4月に続き5月も「トップツアー（Top Tours）」チャートで1位に輝いた。

ビルボード・ボックススコアによると、BTSは5月2日から28日まで、アメリカのエルパソ、スタンフォード、ラスベガス、メキシコのメキシコシティで計12公演を開催。これらの公演で1億2780万ドル（約1978億ウォン、約200億円）のツアー売上を記録した。これは前月比68％増の数値で、観客数も54％増加した。

BTSの今回の記録は、2019年に同チャートが新設されて以来、グループとしての月間ツアー最高売上にあたる。 また、2019年8月にイギリスのロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズが記録した売上9500万ドル（約1471億ウォン、約150億円）を上回る数値で、BTSの世界的な影響力を改めて示した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

これにより、BTSは通算4回目となる「トップツアー」チャート1位を獲得した。通算4回以上1位に輝いたアーティストは、バッド・バニー、ビヨンセ、コールドプレイ、エルトン・ジョン、トランス・シベリアン・オーケストラ、そしてBTSの6組となる。

特にBTSは、ラスベガスで行った計4公演で売上4950万ドル（約766億ウォン、約80億円）を達成し、「トップボックススコア」でも1位を獲得した。彼らはこれに先立ち、2022年4月にもラスベガスのスタジアム公演で「トップボックススコア」と「トップツアー」の1位を獲得している。

なお、BTSは7月1日と2日、ベルギー・ブリュッセルでツアーを続ける。

■【注目】「好きすぎて滅」V、日本で見せた“最強アイドル”の姿

■【写真】JIN、遊園地に出没!?“自然体”ショットにファン悶絶

■【写真】「ニヤニヤしちゃう」J-HOPE、人気俳優と“肩寄せ2SHOT”