『プデュ』デビュー組出身のYOUNITE・ウンサン、グループ脱退を発表…今後はソロ活動へ【全文】 | RBB TODAY

YOUNITE（ユナイト）のウンサンがグループを脱退する。

あわせて、今後はソロ活動を始めることも明らかになった。

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6月30日、所属事務所のBRANDNEW MUSICは公式ホームページを通じて、「まず、YOUNITEメンバーのウンサンの健康回復を最優先に考え、長期間の休息を応援し、待ってくださったファンの皆さんに心より感謝申し上げる」とし、長文の告知を掲載した。

所属事務所は「ウンサンは十分な休息期間を取りながら健康回復に集中してきた。その後の活動方向について、ウンサン本人をはじめ、YOUNITEのメンバーおよび所属事務所と長い時間をかけて深く議論を続けてきた」と説明した。

続けて、「その結果、相互に十分な議論と合意の末、YOUNITEはウンサンを除く7人体制で活動を続けることを確定した」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ウンサン

また、「ウンサンはソロアーティストとして新たな活動を準備していくことを決定した」とし、「今後、それぞれの場所で新たな道を歩むことになるYOUNITEの7人のメンバーとウンサンに、変わらぬ愛と温かい応援をお願い申し上げる」と付け加えた。

なお、ウンサンは2019年、オーディション番組『PRODUCE X 101』に出演し、最終メンバーとしてX1でデビューを果たした。その後、ソロアーティストとして活動し、2022年にYOUNITEとして再デビューした。

しかしウンサンは昨年5月から継続的なコンディション不良により活動を中断しており、先月のYOUNITEの8thミニアルバム『INYUN Part.1』の活動にも参加していなかった。

所属事務所BRANDNEW MUSICの告知全文は以下の通り。

◇

こんにちは。BRANDNEW MUSICです。

まず、YOUNITEメンバーのウンサンの健康回復を最優先に考え、長期間の休息を応援し、待ってくださったファンの皆さんに心より感謝申し上げます。

ウンサンは十分な休息期間を取りながら健康回復に集中してきました。その後の活動方向について、ウンサン本人をはじめ、YOUNITEのメンバーおよび所属事務所と長い時間をかけて深く議論を続けてきました。

その結果、相互に十分な議論と合意の末、YOUNITEはウンサンを除く7人体制で活動を続けることを確定し、ウンサンはソロアーティストとして新たな活動を準備していくことを決定しました。

今後、それぞれの場所で新たな道を歩むことになるYOUNITEの7人のメンバーとウンサンに、変わらぬ愛と温かい応援をお願いいたします。

ありがとうございます。

(記事提供＝OSEN）

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