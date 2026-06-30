“BTSの後輩”CORTIS、航空機の出発遅延を謝罪　ブリッジでの着替え疑惑などは否定 | RBB TODAY

CORTISが航空機の出発遅延の原因になったとして謝罪した。

所属事務所BIGHIT MUSICが公式コメントを発表している。

【写真】CORTIS、先輩BTSらからの助言明かす

6月30日、BIGHIT MUSICは「6月26日のパリ発・仁川行きの航空便について、当日は交通事故による道路渋滞などの影響で空港到着が遅れた」と説明。そのうえで、「同じ便を利用された乗客の皆さまにご迷惑をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

この謝罪に先立ち、SNSなどでは、CORTISがフランスから韓国へ帰国する航空便の搭乗時間に遅れて到着し、離陸が遅延したとする投稿が拡散されていた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）CORTIS

ただ、搭乗橋（ボーディング・ブリッジ）内で着替えを行い通路を塞いでいたとの疑惑や、今年5月に日本から出国した際にも搭乗が遅れたとの指摘については、BIGHIT MUSICは「事実ではない」と否定している。

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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