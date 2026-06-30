「お呼びですか」はレジェンド…少女時代『GENIE』日本語版が韓国で再評価のワケ　訳詞担当者も感激 | RBB TODAY

「お呼びですか」――。

少女時代の日本デビュー曲『GENIE』の冒頭で、テヨンが歌ったこの一言が、2026年になって韓国で再び注目を集めている。

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きっかけは、ある韓国ユーザーのX（旧ツイッター）の投稿だった。

そのユーザーは、少女時代の『GENIE』日本語バージョンの冒頭に登場する「お呼びですか」について、「日本語に翻案されたK-POPの中でも長く残るレジェンド導入部」と絶賛。

さらに「意味が“お呼びでしょうか”であること自体も雰囲気が良いが、それをテヨンの歌声で聴くからこそ、通りすがりの人まで“ですよ”と答えてしまう」という趣旨のコメントを投稿した。

この投稿は大きな共感を呼び、表示回数は177万件を突破。韓国のファンの間で、少女時代の日本語版『GENIE』が改めて語られるきっかけとなった。

日本語訳詞を担当した本人も感謝

（画像提供＝SMエンターテインメント）原曲『GENIE』のジャケット

そもそも『GENIE』は、少女時代が2010年に日本デビューシングルとして発表した楽曲だ。原曲は韓国で2009年にリリースされた。

原曲のタイトルを日本語にすれば「願いを言ってみて」という意味で、少女時代の代表曲の一つとして今も愛されている。

その日本語バージョンの冒頭で、テヨンが歌うのが「お呼びですか」だ。

原曲の歌いだしの歌詞は、直訳すると「願いを言ってみて」。日本語版の「お呼びですか」は、それをそのまま置き換えた言葉ではなく、曲のコンセプトである“願いを叶える存在”としてのジーニーを、日本語の一言で立ち上げた表現といえる。

「お呼びですか」という言葉には、どこか丁寧で、少しミステリアスで、同時に親しみやすい響きがある。魔法のランプから現れるジーニーのように、呼ばれたから現れる。そうした世界観が、たった一言で伝わる。

しかも、それを歌うのがテヨンだった。透明感がありながら芯のある歌声で「お呼びですか」と入ることで、単なる翻訳歌詞ではなく、楽曲の入口そのものとして記憶に残るフレーズになった。

韓国ユーザーが「レジェンド導入部」と表現したのも、その印象の強さゆえだろう。

（写真提供＝OSEN）少女時代・テヨン

この再評価は、日本語訳詞を担当した中村彼方氏本人にも届いた。

中村氏は自身のXで、「恐れ多くも日本語訳詞を担当させていただきました」と反応。「原曲の魅力とリズムを大切にしながら、日本語として自然に響く歌詞になるよう、何度も試行錯誤しました」と明かした。

さらに、「“お呼びですか”が韓国の皆さんにも愛していただけていたと知って、感無量です…！テヨン様、神！！！」と喜びをつづっている。

中村氏はその後も、韓国のファンから多くの反応が寄せられていることに触れ、「日本だけでなく韓国の皆さんからもメッセージをいただけて、一つひとつ嬉しく読んでいます」と感謝を伝えた。

当時は、原曲への敬意を大切にしながら、日本語でも自然に歌えて、同じように愛してもらえる歌詞になるよう向き合っていたという。中村氏にとっても、何年も経ってから再び『GENIE』の歌詞が語られることは、特別な出来事だったようだ。

韓国ファンの反応も温かい。

「本当に導入部の“お呼びですか”はレジェンドです」「今でも毎日聴いている」「子どもの頃、日本語はまったくできなかったけど、発音と意味を見ながら歌っていた」「“願いを言ってみて”が“お呼びですか”になるのは超訳」「名曲は時間が経っても生き続けます」といった声が寄せられている。

興味深いのは、今回の反応が単なる懐かしさだけではない点だ。

（写真提供＝OSEN）少女時代

K-POPの日本語バージョンは、ときに原曲との違いや、直訳ではない表現に違和感を持たれることもある。しかし『GENIE』の「お呼びですか」は、原曲の世界観を壊すどころか、日本語だからこそ成立する印象的な入り口として受け止められている。

原曲のタイトルである『願いを言ってみて』を、そのまま日本語にするのではなく、「お呼びですか」と始める。そこには、ジーニーというモチーフへの理解と、日本語としての響き、そして歌い出しとしての強さがある。

だからこそ、韓国のファンにも「超訳」として再発見されたのだろう。

中村氏は、少女時代の日本語訳詞では『GENIE』のほか、『Gee』『Run Devil Run』『BOOMERANG』『HOOT』も担当したと明かしている。少女時代の日本活動を知るファンにとっては、どれも耳に残る楽曲ばかりだ。

2010年の日本デビュー曲で歌われた一言が、16年近く経って韓国で再び語られ、訳詞を担当した本人にまで届く。K-POPの日本語版が、時を経て韓国側で再評価されるという現象そのものも興味深い。

言葉を置き換えるだけではなく、曲の空気を別の言語でどう立ち上げるか。『GENIE』の「お呼びですか」は、その成功例として、16年近く経った今もなお、国境を越えて記憶されている。

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