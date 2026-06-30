「大丈夫なふりをしてきた」TREASURE・ジュンギュ、“直筆手紙”で活動中断を発表【全文】 | RBB TODAY

TREASUREのジュンギュが活動を一時中断する。

ジュンギュは6月29日、公式ファンコミュニティに直筆の手紙を掲載し、活動中断の知らせを自ら伝えた。

【写真】、ジュンギュも！爽やかオーラ全開

まずジュンギュは、「2020年にデビューして、TREASURE MAKER（ファン）とともに走ってきてから、もう6年という時間が流れました。その間、本当にたくさんの愛を受け、毎瞬間が奇跡のようで幸せでした。しかし、前だけを見て一生懸命走っているうちに、いつの間にか自分の心と体のサインを少しずつ見逃していたようです」と切り出した。

続けて、「これまでプロらしく良い姿だけをお見せしたくて、大丈夫なふりをしながら努力してきましたが、しばらく立ち止まって自分自身をケアすべき時間が来たことに気づきました。そこで、会社と十分に話し合い、当分の間、活動を中断して休息の時間を持つことに決めました」と知らせた。

ジュンギュは、「いつも心強い支えとなってくれたTREASURE MAKERの皆さんに、突然の知らせでご心配をおかけしてしまったようで本当に申し訳ありません。しかし、この立ち止まる時間は、より健康で確かな自分になるための時間だと判断したため、しっかり休みながら、本来の自分として考えを整理して戻ってきます」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ジュンギュ

YGエンターテインメントも同日、「TREASUREのメンバー、キム・ジュンギュが当分の間、休息期間を持つ予定だ」とし、「これまでジュンギュはコンディション不良でつらい状況のなかでも、グループ活動のために努力してきましたが、当分の間、集中的な安静と休息が必要だという本人の意見と周囲の判断のもと、しばらく活動を中断し、休息期間を持つことに決定しました」と立場を明らかにした。

ジュンギュの直筆手紙全文は以下の通り。

◇

こんにちは、TREASURE MAKER！ジュンギュです。

どんな言葉で書き始めればいいのか本当にたくさん悩みましたが、僕の本心がそのまま届くことを願いながら、ペンを取ろうと思います。

2020年にデビューして、TREASURE MAKERとともに走ってきてから、もう6年という時間が流れました。

その間、本当にたくさんの愛を受け、毎瞬間が奇跡のようで幸せでした。

しかし、前だけを見て一生懸命走っているうちに、いつの間にか自分の心と体のサインを少しずつ見逃していたようです。 これまでプロらしく良い姿だけをお見せしたくて、大丈夫なふりをしながら努力してきましたが、しばらく立ち止まって自分自身をケアすべき時間が来たことに気づきました。

そこで、会社と十分に話し合い、当分の間、活動を中断して休息の時間を持つことに決めました。

いつも心強い支えとなってくれたTREASURE MAKERの皆さんに、突然の知らせでご心配をおかけしてしまったようで本当に申し訳ありません。

しかし、この立ち止まる時間は、より健康で確かな自分になるための時間だと判断したため、しっかり休みながら、本来の自分として考えを整理して戻ってきます。

いつもありがとう、愛しています、TREASURE MAKER。

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