AND2BLE、日本での初ライブへ出発！ラブリーからきっちりとしたスタイルまで、多様な魅力で登場 | RBB TODAY

ボーイズグループAND2BLEが、金浦（キンポ）国際空港に登場した。

6月29日、AND2BLEは、日本ショーケースライブ「2026 AND2BLE SHOW CONCERT：Welcome to Qurious In Japan」のため、金浦国際空港を通じて、日本に出国した。

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AND2BLEは、ZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンと、EVNNE出身のユ・スンオンで構成された5人組ボーイズグループだ。今回が初の日本ショーケースライブとなる。

（写真提供＝OSEN）AND2BLE

メンバーたちは、それぞれ異なるスタイルで空港に姿を現した。リッキーは、オールブラックのジャケットスタイルできっちりとした雰囲気を演出したほか、ハン・ユジンはグレーで合わせた大人びたルックを完成させた。

ジャン・ハオ、キム・ギュビン、ユ・スンオンは、同じジーンズスタイルでもそれぞれ異なる魅力を披露した。ジャン・ハオは、淡いピンクのトップスで愛らしさを放ったのに対し、キム・ギュビンは有線イヤホンをポイントにした少年の感性を際立たせた。ユ・スンオンはデニムオンデニムに挑戦し、洒落た着こなしを見せた。

（写真提供＝OSEN）

上からジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジン、ユ・スンオン

なお、AND2BLEは、来る6月30日～7月2日にKアリーナ横浜で、7月11～12日にGLION ARENA KOBEでショーケースライブ「2026 AND2BLE SHOW CONCERT：Welcome to Qurious In Japan」を開催予定だ。

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