IVE、東京ドーム公演の熱気そのままに『CDTVライブ！ライブ！』出演　日本新曲をTV初披露へ | RBB TODAY

IVEが成功裏に終えた日本ドームツアーの熱気を、音楽番組へとつなげていく。

6月29日、IVEは同日19時から放送される『CDTVライブ！ライブ！』に出演する。

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今回のステージでは、5月27日に発表した日本4thミニアルバムのタイトル曲『LUCID DREAM』のパフォーマンスを、日本のテレビ番組で初披露する予定だ。洗練されたサウンドと幻想的な雰囲気が際立つ楽曲であるだけに、IVEならではの自然体で新鮮な魅力を見せてくれるものと期待を集めている。

IVEは今年4月の京セラドーム大阪公演を皮切りに、6月24日の東京ドーム公演まで、2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の日本公演を盛況のうちに終えた。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）IVE

2つのドーム会場を回り、12万7000人の観客を動員。日本の主要スポーツ紙5紙の1面や朝の情報番組を席巻し、最高潮に達した日本での人気を証明した。

新アルバムのセールス成績も圧倒的だ。『LUCID DREAM』は発売直後、オリコン「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」で同時に首位を獲得し、2冠の栄誉に輝いた。

特に、週間合算ランキングで記録した12万631ポイントは、今年の海外女性アーティスト最高記録であり、Billboard JAPAN「週間アルバム・セールス」でも1位を獲得するなど、強力なアルバムパワーを見せつけた。

これまでNHKの『Venue 101』、TBSの『それSnow Manにやらせて下さいSP』など、大型番組に相次いで出演し、日本での影響力を着実に固めてきたIVEは、今回の『CDTVライブ！ライブ！』を通じて、再び話題性を高める見通しだ。

なおIVEは、日本ツアーを成功裏に締めくくり、7月と8月には北米ツアーに突入。休むことなくグローバルな歩みを続ける。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

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