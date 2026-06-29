韓国ミュージカル俳優（33）が結婚を発表！元東方神起・ジュンス設立事務所に所属【全文】 | RBB TODAY

ミュージカル俳優のイム・ギュヒョン（33）が、自ら結婚を電撃発表した。

“既婚男性”の仲間入りをした。

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イム・ギュヒョンは最近、自身のファンサイトを通じて、「僕の人生で最も大きなニュースを、皆さんに一番最初にお伝えしたかった」と投稿した。

続けて、「僕には長い間、僕のそばを守ってくれ、お互いに力になってくれた人がいる。ともに時間を過ごすなかで、これからもこの人と同じ方向を見つめて生きていきたいという気持ちが自然と大きくなり、今はその人と一生をともにすることにした」と結婚を報告した。

また、「これからもミュージカル俳優として、そしてCREZLのイム・ギュヒョンとして、より良い姿をお見せできるよう努力する」とし、「今のように温かい気持ちでともにいてくださり、応援してくだされば、本当に大きな力になると思う。いつも送ってくださる気持ちを大切に胸に刻み、その愛に応えられる人になりたい」と伝えた。

（写真提供＝PALMTREE ISLAND）イム・ギュヒョン

イム・ギュヒョンは2019年、ミュージカル『アランガ』（原題）でデビューした。その後、2020年にオーディション番組『ダブルキャスティング』で準優勝を果たし、2023年にはボーカルオーディション番組『ファントムシンガー4』のファイナルに進出した。現在は元東方神起・ジュンスが設立したPALMTREE ISLANDに所属し、ボーカルグループ「CREZL」のメンバーとして活動している。

イム・ギュヒョンの投稿全文は以下の通り。

◇

こんにちは。イム・ギュヒョンです。

皆さん、元気にお過ごしでしょうか？

今日は皆さんに直接お伝えしたいニュースがあり、初めてこのように文章を書くことになりました。

皆さんとともに過ごした時間も、いつの間にか本当にたくさん積み重なりました。ステージの上で幸せだった瞬間も、時には大変だった瞬間も、皆さんが送ってくださった応援と愛のおかげで、ここまで来ることができたといつも思っています。

だからこそ、僕の人生で最も大きなニュースも、皆さんに一番最初にお伝えしたいと思いました。

僕には長い間、僕のそばを守ってくれ、お互いに力になってくれた人がいます。ともに時間を過ごすなかで、これからもこの人と同じ方向を見つめて生きていきたいという気持ちが自然と大きくなり、今はその人と一生をともにすることにしました。

突然のニュースに驚かれたかもしれませんが、僕の新たな出発を温かい気持ちで応援してくだされば、本当にありがたいです。

これからもミュージカル俳優として、そしてCREZLのイム・ギュヒョンとして、より良い姿をお見せできるよう努力します。今のように温かい気持ちでともにいてくださり、応援してくだされば、本当に大きな力になると思います。

いつも送ってくださる気持ちを大切に胸に刻み、その愛に応えられる人になります。

ありがとうございます。

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