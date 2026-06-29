BTS所属事務所、悪質行為への法的対応を報告　自宅侵入ストーカーには有罪判決「善処なし」【全文】 | RBB TODAY

BTS側が、違法行為に対する法的対応の状況を共有した。

BTSの所属事務所BIGHIT MUSICは6月29日、公式ファンコミュニティWeverseを通じて声明を発表した。

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BIGHIT MUSICは「BTSの権益を侵害する名誉毀損、侮辱、セクハラ、悪意ある誹謗などの違法行為に対する法的対応を常時進めている」とし、第2四半期の法的対応状況を公開した。

所属事務所は「アーティストを誹謗する目的で、アーティストに対する何の根拠もない虚偽の内容をオンラインコミュニティに繰り返し投稿した者について、侮辱および虚偽事実摘示による名誉毀損の容疑が認められ、教育履修条件付きの起訴猶予処分が下された」とし、「今四半期も、韓国国内のコミュニティ、音源サイト、海外SNSチャンネルに投稿されるBTS関連の悪質投稿の作成者に対する告訴を進め、定期告訴のほか追加の常時告訴手続きも進めた」と説明した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

また、ストーキング犯罪についても有罪判決が言い渡されたとし、「アーティストの住居に侵入し、繰り返しストーキング行為を行った被告人に対して拘束令状が発付され、当該被告人は約3カ月間、拘置所に収監された状態で刑事裁判を受けた。裁判所は罪質の深刻さを認め、当該被告人に対して懲役1年、執行猶予2年を言い渡した」と明らかにした。

続けて、「当社はアーティストに対する悪質行為者に対し、善処のない無寛容の原則を堅持しており、これは韓国人・外国人のいずれにも同様に適用される。外国人が住居侵入およびストーキング犯罪で刑事処罰を受ける場合、当該悪質行為者は本国へ強制送還され、大韓民国への入国禁止措置が下される可能性がある」と警告した。

最後に、「アーティストの住居地を徘徊したり、見張って待つ行為、一方的にプレゼントを置いていく行為などは、単なる関心の表現ではなく、明白な犯罪だ。アーティストに向けた個人的な気持ちを伝えるという口実で行われるすべての違法な接近に対し、当社は今後も即時の警察通報など、強硬な法的対応を続ける」と強調した。

BIGHIT MUSICの立場全文は以下の通り。

◇

こんにちは。BIGHIT MUSICです。

当社はBTSの権益を侵害する名誉毀損、侮辱、セクハラ、悪意ある誹謗などの違法行為に対する法的対応を常時進めております。

2026年第2四半期基準の主な法的対応状況をご案内いたします。

全方位的なモニタリングおよび悪質投稿に対する無寛容の原則適用

当社は、ファンの皆さまからの大切な情報提供と自社モニタリングシステムを通じて、主要コミュニティに投稿されたアーティストに対する悪質投稿の証拠をリアルタイムで収集しています。これをもとに、アーティストを誹謗する目的で、アーティストに対する何の根拠もない虚偽の内容をオンラインコミュニティに繰り返し投稿した者について、侮辱および虚偽事実摘示による名誉毀損の容疑が認められ、教育履修条件付きの起訴猶予処分が下されました。

当社は今四半期も、韓国国内のコミュニティ「Theqoo、Instiz、NAVER、Daum（女性時代、チュッパン、ソウルドレッサーなど）、NATE、Dmitory、DC Inside内のBTS、男性芸能人、国内芸能ギャラリーなど多数のギャラリー、Ilbe、FM Koreaなど」、音源サイト（Melon、Bugs Music、Genie Musicなど）、海外SNS（Threads、X、インスタグラム、ユーチューブ、Telegramなど）に投稿されるBTS関連の悪質投稿の作成者に対する告訴を進め、定期告訴のほか追加の常時告訴手続きも進めたことをお知らせいたします。

特に、匿名性の裏に隠れて巧妙に処罰を逃れようとする悪意あるヘイト表現や、組織的に助長されるフェイクニュースについては、最後まで追跡し、例外なく法的責任を問うています。

また、公開されていないコンテンツを流出および流布する行為についても、追跡および対応していることをお知らせいたします。投稿を作成した後に削除して痕跡を消そうとした場合でも、リアルタイム証拠収集システムに基づき、例外なく告訴対象に含めています。

アーティストに精神的苦痛を与えるすべての行為に対し、いかなる合意や善処もなく、可能な最大限の法的措置を取る予定です。

アーティスト住居地への侵入およびストーキング犯罪に対する有罪判決の宣告

ファンの皆さまのご心配が大きかったアーティストの私生活侵害犯罪に関し、第1四半期に公知した事件（ストーキング処罰法違反および住居侵入容疑）についての裁判結果を共有いたします。

アーティストの住居に侵入し、繰り返しストーキング行為を行った被告人に対して拘束令状が発付され、当該被告人は約3カ月間、拘置所に収監された状態で刑事裁判を受けました。裁判所は罪質の深刻さを認め、当該被告人に対して懲役1年、執行猶予2年を言い渡しました。

当社はアーティストに対する悪質行為者に対し、善処のない無寛容の原則を堅持しており、これは韓国人・外国人のいずれにも同様に適用されます。外国人が住居侵入およびストーキング犯罪で刑事処罰を受ける場合、当該悪質行為者は本国へ強制送還され、大韓民国への入国禁止措置が下される可能性があります。

アーティストの住居地を徘徊したり、見張って待つ行為、一方的にプレゼントを置いていく行為などは、単なる関心の表現ではなく、明白な犯罪です。アーティストに向けた個人的な気持ちを伝えるという口実で行われるすべての違法な接近に対し、当社は今後も即時の警察通報など、強硬な法的対応を続けることをお知らせいたします。

当社の法的措置は、成熟したファン文化を目指すファンの皆さまの積極的な情報提供から始まります。アーティストの権益を侵害する違法事例を発見された場合は、「HYBEアーティスト権益侵害情報提供サイト」へ情報提供をお願いいたします。

BTSに向けた変わらぬ愛に、心より感謝申し上げます。

当社は今後もアーティスト保護措置を継続的に実施し、より積極的な対応を続けてまいります。

ありがとうございます。

BIGHIT MUSIC

（記事提供＝OSEN）

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